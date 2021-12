Neue Chefin für die Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH

Die Gesellschafterversammlung hat Eva Wittig als neue Geschäftsführerin für die EGZ berufen und folgt damit der Empfehlung des Aufsichtsrates, der die Kandidatin aus 18 Bewerbern auswählte. „Wir freuen uns, die Geschäftsführung unserer städtischen GmbH mit den wichtigen Themen Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing in erfahrene Hände zu legen und wünschen Frau Wittig in ihrer neuen Verantwortung viel Erfolg“, sagt Oberbürgermeister Octavian Ursu.

Eva Wittig ist als langjährige Prokuristin bereits in verantwortlicher Position bei der Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH tätig und übernimmt ab 01.02.2022 die Geschäftsführung. Die Görlitzerin absolvierte ein internationales Studium der Europäischen Betriebswirtschaft und sammelte in mehr als 20 Berufsjahren umfassende Erfahrungen in verschiedene Branchen, Organisationsformen und Netzwerken. Sie startet ihre berufliche Laufbahn bei der renommierten Werbeagentur Scholz&Friends Berlin, wo sie als Etatdirektorin zahlreiche Werbekunden und Marken erfolgreich betreute.

Nach Stationen bei der Wirtschaftsförderung Dresden kehrte sie mit Gründung der EGZ 2007 wieder in ihrer Heimatstadt zurück. Dort baute sie als Marketingleiterin die strategischen und operativen Grundlagen für die Vermarktung des Wirtschafts- und Tourismusstandorts Görlitz auf und entwickelte diese in zahlreichen Projekten und mit vielen Partnern kontinuierlich und erfolgreich weiter. Als Prokuristin leitete sich bereits zweimal interimsweise die GmbH und bewies dabei Führungsstärke, Innovationsvermögen und Durchsetzungskraft.

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe. Görlitz hat so viele Potenziale, Akteure und positive Energie. Damit hat der Wirtschafts- und Tourismusstandort gute Voraussetzungen, den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen und nachhaltig zu wachsen. Dazu kann die EGZ einen wichtigen Beitrag leisten“, sagt Eva Wittig. Sie folgt in der neuen Position Andrea Behr, die nach fünf Jahren als Geschäftsführerin ab 01.02.2022 neue berufliche Wege einschlägt.