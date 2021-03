Polizeibericht vom 6. März 2021

Am Samstagmorgen teilten aufmerksame Bürger über den Notruf mit, dass in Görlitz auf einer Wiese nahe der Paul-Taubadel-Straßeein Motorrad steht und keine dazugehörige Person in Sichtweite ist.Die eingesetzten Beamten fanden vor Ort ein Motorrad des Herstellers S&T Motors und kontaktierten in der Folge denEigentümer. Dieser hatte den Diebstahl seines Motorrades noch gar nicht bemerkt. Bei Besichtigung der Garage, in welcher dasFahrzeug eigentlich steht, wurde festgestellt, dass sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt verschafft hatten. Außer dem Motorradwurde noch ein Simsonroller SR 50, Baujahr 1987 entwendet. Das Kleinkraftrad wurde in Fahndung gesetzt und hat einen Wert von ca.2.500 Euro. Der verursachte Sachschaden am Garagentor beträgt ca. 25 Euro. (cf)

Autobahnpolizeirevier Bautzen

Höchst überladen

BAB 4, Dresden-Görlitz, Parkplatz Rödertal06.03.2021, 12:30 Uhr

Eine Streife des Autobahnpolizeireviers kontrollierte am Samstagnachmittag einen Transporter IVECO auf dem ParkplatzRödertal. Beladen war dieser mit einer Vielzahl an Heizkörpern.Eine Wägung des Fahrzeuges ergab ein Gewicht von 5.130 kg. Bei einer zulässigen Gesamtmasse von 3.500 kg entspricht das einerÜberladung von 46 Prozent.Gegen den 23-jährigen ukrainischen Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Er kann sich jetzt Gedanken machen,wie er das überschüssige Gewicht loswird. Bis dato bleibt der Transporter stehen. (rk)

Landkreis BautzenPolizeireviere Bautzen/Kamenz/Hoyerswerda

Gegen Mauer geprallt

Steinigtwolmsdorf OT Ringenhain, Dresdener Straße06.03.2021, 09:00 Uhr

Am Samstagmorgen befuhr eine 51-jährige Fahrerin eines Pkw Suzuki die Dresdener Straße in Ringenhain in RichtungSteinigtwolmsdorf. Plötzlich kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. DieGründe für den Kontrollverlust sind derzeit nicht bekannt. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß im Fahrzeug eingeklemmt undverletzte sich schwer. Sie wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und medizinisch versorgt. Hierfür wurde die Straßefür knapp 1,5 Stunden gesperrt. Schlussendlich wurde die Fahrerin mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. AnMauer und Pkw entstanden Schäden in Höhe von ca. 5.500 Euro. (rk)

Fahrradfahrer übersehen

Haselbachtal OT Gersdorf, Niedergersdorfer Straße06.03.2021, 10:11 Uhr

Am Samstagvormittag befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Mercedes die Niedergersdorfer Straße in der Ortslage Gersdorf undbeabsichtigte die Bahnhofstraße zu queren. Dabei übersah er den auf der bevorrechtigten Bahnhofstraße fahrenden 54-jährigenFahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, bei dem der Radfahrer zum Glück nur leichtverletzt wurde. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf ca. 4.800 Euro. (rk)

Motorradunfall mit schwer verletzter Person

Hoyerswerda, OT Knappenrode, K920706.03.2021, 16:26 Uhr

Am späten Samstagnachmittag kam es auf der Kreisstraße bei Knappenrode zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 43-jährigerKawasaki Fahrer befuhr die K9207 von Knappenrode in Richtung Koblenz. In einer Rechtskurve verlor er aus bisher ungeklärterUrsache die Kontrolle über sein Krad. In der Folge kam der Mann nach links von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und stürzteeine Böschung hinab. Er verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.An dem Motorrad entstand ein Schaden von ca. 7.000 Euro. (rk)

Schüsse aus Wohnung

Hoyerswerda, Heinrich-Heine-Straße06.03.2021, 19:05 Uhr

Ein besorgter Anwohner teilte am Samstagabend Schüsse aus einer Wohnung in der Heinrich-Heine-Straße in Hoyerswerda mit.Durch ein sofortiges Eingreifen der Hoyerswerdaer Polizeibeamten konnte der 42-jährige Schießwütige überwältigt und seineSchreckschusswaffe samt Munition sichergestellt werden. Eine waffenrechtliche Erlaubnis besaß der Mann nicht, stattdessen abereine Alkoholisierung von über 2,2 Promille. Ihn erwartet eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. (rk)

Landkreis GörlitzPolizeireviere Görlitz/Zittau-Oberland/Weißwasser

Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

02894 Reichenbach, B6/Oberreichenbach06.03.2021, 14:40 Uhr

Samstagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 6 in Höhe Reichenbach ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen unddrei verletzten Personen. Die 49-jährige Fahrerin eines Pkw Jeep befuhr die B6 aus Richtung Löbau kommend und hatte die Absichtnach links in Richtung Mengelsdorf abzubiegen. Dabei beachtete sie den im Gegenverkehr befindlichen Pkw Citroen nicht und es kamzum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Ein in der Abbiegespur wartender Pkw Suzuki mit Anhänger wurde leicht beschädigt. Durchdie Kollision wurde die 43-jährige Fahrerin des Citroen, die Fahrerin des Jeep und deren 20-jährige Beifahrerin verletzt. Rettungswagenund Rettungshubschrauber mit Notarzt kamen zur Versorgung der Verletzten zum Einsatz. Zur Unfallaufnahme war die B6 für ca. 3Stunden voll gesperrt. Bei den Absperrmaßnahmen wurde die Polizei durch die Freiwillige Feuerwehr Reichenbach unterstützt.Der entstandene Gesamtsachschaden wird mit ca. 55.000 Euro beziffert. (cf)

Bundespolizei gingen Diebe ins Netz

02827 Görlitz, Friedrich-Engels-Straße05.03.2021 – 06.03.2021, 11:05 Uhr

Durch Kollegen der Bundespolizei Ludwigsdorf wurde im Rahmen der Kontrolle eines polnischen VW Passat und dessen zweimännlichen Insassen ein offensichtlich entwendeter Katalysator im Wert von ca. 500 Euro aus einem derzeit noch unbekanntenFahrzeug aufgefunden. Weiteres Diebesgut im Wert von ca. 100 Euro, unter anderem ein Akku-Schrauber, ein Autoradio und einHandyladekabel konnten einem Einbruch in einen Pkw VW Polo in Görlitz auf der Sattigstraße letzte Nacht zugeordnet werden. Beidiesem Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Der 32-jährige polnische und der 39-jährige deutsche Tatverdächtigewurden vorläufig festgenommen und werden einem Haftrichter vorgeführt. (cf)

Diebstahl von Renault Megane gescheitert

02785 Olbersdorf, August-Bebel-Straße05.03.2021, 18:00 Uhr – 06.03.2021, 09:45 Uhr

Unbekannte Täter drangen Freitagnacht in Olbersdorf durch Einschlagen einer Dreiecksscheibe in einen Pkw Renault Meganeein. Offensichtlich sollte das Fahrzeug entwendet werden, weil in der Folge Verkleidungsteile zum Zündschloss abgerissen wurden.Der Versuch scheiterte jedoch. Die Diebe verursachten durch ihr Handeln einen Sachschaden von ca. 400 Euro. (cf)

Peugeot angegriffen

02779 Großschönau, Buchbergstraße05.03.2021, 21:30 Uhr – 06.03.2021, 09:45 Uhr

In der Nacht vom Freitag zum Samstag wurde in Großschönau ein Peugeot gewaltsam im Bereich der Fahrertür geöffnet. Aus demFahrzeug entwendeten die Diebe zwei Kettensägen der Marke „Einhell“, eine Schnittschutzhose und Bargeld im Gesamtwert von310 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. (cf)

Gestohlene Kawasaki wieder aufgefunden

02957 Krauschwitz, Buchenweg05.03.2021, 17:00 Uhr – 06.03.2021, 10:00 Uhr

In der Nacht von Freitag zu Samstag entwendeten unbekannte Täter von einem freizugänglichen Grundstück in Krauschwitz einKrad Kawasaki ER650E. Das schwarz-grüne Motorrad mit einem Zeitwert von 4.200 Euro wurde durch den Eigentümer amFreitagabend unter einem Carport gesichert abgestellt und befand sich am Morgen nicht mehr auf seinem Stellplatz. Der Eigentümerhatte aber Glück im Unglück, denn aufmerksame Bürger entdeckten die Kawasaki am Samstagnachmittag auf ihrem Grundstück ca. 500Meter vom Tatort entfernt und informierten umgehend die Polizei.Durch einen Kriminaltechniker wurden vor Ort Spuren gesichert. (cf)