Schiller-Gymnasium lädt ein

Wir sind für euch da, liebe Schülerinnen und Schüler!

Und wir sind für Sie da, sehr geehrte Eltern!

Schon seit Dezember präsentiert sich das Schiller-Gymnasium Bautzen online auf seiner Webseite. Unter der Rubrik „Über uns“ werden Einblicke in unser Schulleben mit einem Imagefilm, Podcasts, einer Broschüre, Bildergalerie, eines Flyers und Hörfunkportraits gegeben. Alle Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen erhalten am 10. Februar 2021 ihre Bildungsempfehlung, mit der sie sich bis zum 26. Februar an der Oberschule oder dem Gymnasium ihrer Wahl anmelden. Auf Grund der Pandemie gibt es in diesem Schuljahr zwei Möglichkeiten Ihr Kind am Schiller-Gymnasium anzumelden:

1. die persönliche Anmeldung ab dem 15. Februar 2021

2. die postalische AnmeldungAuf Grund der aktuellen Corona-Situation, findet die persönliche Anmeldung am Schiller-Gymnasium nach terminlicher Absprache statt. Wir bitten Sie daher, einen Termin zur Anmeldung mit dem Sekretariat des Gymnasiums unter der Nummer 03591/5347900 zu vereinbaren.