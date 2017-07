Bilder um das G 20 Treffen in Hamburg

Der G20-Gipfel in Hamburg 2017 war das zwölfte Gipfeltreffen der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Er fand am 7. und 8. Juli 2017 in Hamburg im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft statt. Neben friedlichen Demonstrationen und freien Meinungsäußerungen im Stadtzentrum, plünderten Linksfaschisten Geschäfte, zündeten Autos an, zerstörten Eigentum und griffen die Polizei immer wieder an. Der schwarze Block nahm die Tötung deutscher Polizisten billigend in Kauf. Die SPD- Grüne Stadtregierung unter Olaf Scholz wird scharf kritisiert. Viele Hamburger dankten der Polizei und allen Einsatzkräften, die für Ordnung und Sicherheit im Stadtgebiet Hamburg sorgten.