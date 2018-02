DEBAG auf der Modern Bakery in Moskau

Vom 12. bis 15. März findet auch in diesem Jahr wieder die Modern Bakery im zentralen Messegelände Expocentre in Moskau statt. Die Modern Bakery gilt als Leitmesse für Konditorei und Bäckerei in Russland und den GUS. Dies zeigt die Zahl von mehr als 200 Ausstellern in diesem Jahr.

Als einer der führenden deutschen Produzenten von Backofen- sowie Kühl- und Gärtechnik wird die DEBAG auch in diesem Jahr wieder als Aussteller vertreten sein (Halle 7 / Stand 7.C1). Auf 135 m² zeigt DEBAG ein beeindruckendes Spektrum an Produktions- und Ladenbacköfen, dazu Gär- und Kältetechnik. Präsentiert werden u.a. ein Gärunterbrecher-Vollautomat, der MONSUN Stikkenbackofen S5, der Ladenbackofen DILA samt einer DILA HELIOS-Kombination (Umluft- und Herdofen), sowie der neuste Ladenbackofen DECON mit Dämpferfunktion.

DEBAG stattet zudem weitere Aktionsstände der Messe mit Backtechnik aus und fungiert als GoldSponsor. Bereits seit November 2013 ist DEBAG mit einer eigenen Niederlassung, der Tochtergesellschaft ADR (Ascobloc DEBAG Rus) in Russland tätig. Vom Standort Moskau aus werden Vertrieb und Service für DEBAG-Produkte in ganz Russland organisiert und gesteuert.