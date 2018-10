Designers‘ Open: Visuelle Virtuosen

Designer aus Deutschland und Europa präsentieren in vier Ausstellungsbereichen ihre Produkte und innovativen Ideen. Die Designers’ Open laden zum Hören, Fühlen, Sehen, Schmecken, Riechen und macht Design für alle Sinne erlebbar. Im Bereich DO / Research & Industry zeigen Designer ihre Produkte für die Welt von morgen, durch neue Problemlösungen, ungewöhnliches Material oder der Einheit zwischen Form und Funktion. Im Bereich DO / Fashion & Accessoires werden Kleidungsstücke Designer aus Deutschland und Europa präsentieren in vier Ausstellungsbereichen ihre Produkte und innovativen Ideen. Die Designers’ Open laden zum Hören, Fühlen, Sehen, Schmecken, Riechen und macht Design für alle Sinne erlebbar. Im Bereich DO / Research & Industry zeigen Designer ihre Produkte für die Welt von morgen, durch neue Problemlösungen, ungewöhnliches Material oder der Einheit zwischen Form und Funktion. Im Bereich DO / Fashion & Accessoires werden Kleidungsstücke gibt es in diesem Jahr eine Gemeinschaftspräsentation aus Norditalien. Darüber hinaus haben sich Aussteller aus Tschechien, Österreich und Ungarn angemeldet. Eine Vernetzung in und aus der Branche versprechen auch die zahlreichen Kooperationen mit verschiedenen Branchenverbänden. Dazu gehören die Allianz Deutscher Designer (AGD), der Verband der Industriedesigner (VDID), das Netzwerk deutscher Mode- und Textil-Designer (VDMD) sowie die Kreativverbände Sachsens.

Alle weiteren Infos unter /www.designersopen.de