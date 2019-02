DIE BIERHÄHNE – DIE HERREN DER RINGE!

Lieber etwas mehr auf den Hüften, als nur Gemüse im Hirn.

Mit dieser Lebensweisheit gehen die beiden Bierhähne schon seit Jahren durch das eigene Leben und kämpfen für die Gleichberechtigung zwischen dem Übergewicht und dem Normalgewicht. Aber was ist schon Normal.

Kalorien schmecken nun einfach am besten und der verträglichste Sport ist halt Sport im Fernsehen.

Erleben Sie die Bierhähne in ihrer neuen Bühnenshow, wo sie erkennen werden, dass es gute Fette und auch schlechte Fette gibt, aber die Bierhähne mit Sicherheit zu den „guten Fetten“ gehören, denn sie sind nicht umsonst „Die Herren der Ringe“!



PS: …natürlich wieder mit an Bord: Inge Borg!

Wann und wo? Sonntag, 14. April 2019, 17:00 Uhr in der „Blauen Kugel“ Cunewalde

Eintrittskarten erhalten Sie bei der Tourist-Information Cunewalde (Tel. 035877 80888) und bei allen RESERVIX-Vorverkaufsstellen (www.reservix.de).