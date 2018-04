Einladung zur Frühjahrswanderung

Der Skiclub organisiert auch in diesem Jahr wieder die Jokey-Wanderung und lädt Alt und Jung aus Nah und Fern zur Teilnahme ein. Gleichzeitig werden auch wieder Förster vom Sachsenforst bzw. der Forstbetriebsgemeinschaft für Interessenten einen informativen Spaziergang durchführen. Im vergangenen Jahr wurden beachtenswerte 259 Teilnehmer gezählt. Vielleicht lässt sich dieses Ergebnis durch intensive Mund zu Mund-Publizierung noch toppen? Schließlich kann der Skiverein in diesem Jahr auf sein 90-jähriges Bestehen verweisen. Durchgeführt wird diese Veranstaltung am Sonntag, dem 6. Mai mit Start und Ziel im Skiareal an der Tännichtschanze.

Die Wanderfreunde können zwischen einer 10- bzw. einer 15 km-Strecke wählen. Die Runde mit dem Förster beträgt ca. 6 km. Teilnahmemeldungen werden ab 12.45 Uhr angenommen, spätester Start für die Wanderer ist 13.30 Uhr, die Tour mit dem Förster beginnt 13.15 Uhr. Die Wanderstrecken sind markiert und außerdem gibt es einen Routenplan mit einigen Streckeninformationen zum Mitnehmen. Am Ziel wird allen Teilnehmern eine kostenlose Stärkung angeboten. Zudem erfolgt nach Rückkehr aller Teilnehmer (jedoch spätestens 17 Uhr) wieder die Verlosung von einigen Sachpreisen. Eine Imbiss-Versorgung an der Tännichtschanze ist ab 12 Uhr gewährleistet.

Also, den Rucksack packen und die richtige Bekleidung zurechtlegen und schnell noch Verwandte und Bekannte zum Mitmachen bewegen!

Schierz