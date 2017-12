Erlebniswelt SteinReich lädt zum Weihnachtsmarkt

Die Erlebniswelt SteinReich in Hohnstein in der Sächsischen Schweiz veranstaltet am 9. und 10. Dezember bereits zum fünften Mal einen Weihnachtsmarkt auf dem Gelände. In stimmungsvollem Ambiente wird das „Romantische Glühweindorf„ wieder Anziehungspunkt für Einheimische und Touristen.

„Normalerweise kennt man das SteinReich als abenteuerlichen Familienpark mit historischen Geheimnissen zur Sächsisch-Böhmischen Schweiz. Doch am 2. Adventswochenende geht es bei uns stimmungsvoll weihnachtlich zu, dann kommt der Weihnachtsmann zu uns“, freut sich Karen Trepte, Geschäftsführerin der SteinReich Touristik und Beratung GmbH. Der kleine, regionale Weihnachtsmarkt in der Sächsischen Schweiz wartet mit erlesenen Ausstellern und kulinarischen Köstlichkeiten aus dem SteinBeisser auf. DER EINTRITT IST FREI!

Samstags und sonntags von 13 bis 19 Uhr können Besucher an verschiedenen Ständen exklusive Weihnachtsgeschenke kaufen oder sich mit zahlreiche Delikatessen, zubereitet mit Zutaten aus der Region, verwöhnen lassen. Die Aussteller bieten mit ihrem facettenreichen Angebot von geschmackvollen, handgemachten Deko- und Kunstobjekten, ausgewähltem Holzspielzeug, über natürliche Schönheitsprodukte bis hin zu weihnachtliche Leckereien für jeden Geschmack und Geldbeutel das passende Weihnachtsgeschenk. Auch das SteinReich-Lädchen präsentiert kreative Ideen, lehrreiche und spannende Kinderbücher sowie das ein oder andere Präsent, wie es in keinem anderen Spielemarkt zu finden ist.

Im stimmungsvollen winterlichen Ambiente werden zudem spannende Geschichten bei einer märchenhaften Lesung erzählt und Kinder können in der Wichtelwerkstatt Engel und Wichtel aus Holzstämmen für ihre Lieben basteln. Die Besucher werden außerdem mit selbst gemachtem Glühwein und Punsch, köstlichen Plätzchen, Weihnachtskuchen oder Herzhaftem vom Grill verköstigt.

Weitere Informationen: www.steinreich-sachsen.de