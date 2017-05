LebensArt in GroÃŸharthau vom 16. bis 18. Juni

Bereits zum zehnten Mal gastiert die LebensArt, die bekannte Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle, in diesem Jahr in Großharthau. Das Interesse seitens der Aussteller an der Jubiläumsveranstaltung ist riesengroß. Erneut werden rund 190 Anbieter erwartet, freie Plätze sind nur noch im geringen Umfang verfügbar. Rund 30 Händler werden zum ersten Mal in Großharthau ihr Angebot präsentieren, wenn es vom 16. bis 18. Juni heißt „die LebensArt ist wieder da“. Für Besonderes haben die beiden Projektleiter Ulla Hiltafski und Christian Schlender der Lübecker Das AgenturHaus GmbH noch einige wenige Plätze frei gehalten.

Schlender: „Wir freuen uns, dass sich anlässlich des Jubiläums etliche neue regionale und überregionale Aussteller präsentieren werden, die mit ausgefallenen Produkten das bewährte Konzept bereichern.“ Mit der Konzeption der LebensArt liegen die Veranstalter voll im Trend, wie eine internationale Studie der Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg bestätigt. Demnach besteht bei den Deutschen der Wunsch, in ihrem Zuhause am ehesten ihren Garten, ihr Grundstück beziehungsweise ihre Terrasse zu verändern* ganz oben. Anregungen und Ideen für Verschönerungen in Haus und Garten bietet die LebensArt in üppiger Auswahl.

Von Pflanzen über hochwertiges Outdoor- und Indoor-Mobiliar bis hin zu größeren Investitionen wie Whirlpools, Wintergärten oder gar Automobile ist bei der LebensArt nahezu alles zu haben. Garten und Terrasse verwandeln sich zunehmend in Freiluftzimmer. Die (Grill-)Küche im Garten verspricht gesellige Stunden rund um das Feuer. Möbel mit Zusatzfunktionen wie Grilltische sind besonders aktuell. Dabei können die formschönen Edelstahltische von Girse-Design aus Detmold sowohl mit einem Holzkohle-Einsatz als auch mit einem Gasgrill bestückt werden. Schweres Eisen und loderndes Feuer sind die Markenzeichen der neuen F4-Grillserie von F4 GbR aus Dresden. Inspiriert von dem japanischen Teppan Grill werden die kulinarischen Köstlichkeiten auf einer Grillplatte rund um das offene Feuer zubereitet. Dass dabei kein Fett in die Glut tropft und die Zubereitung besonders schonend und gesund ist, ist ein willkommener Nebeneffekt. Dabei ist der F4 nicht einfach nur ein Grill. Mit seinem offenen Feuer bildet er den Mittelpunkt jeder Party und ist so das Zentrum des geselligen Beisammenseins. Ideenreiche Vorführungen mit kleinen Kostproben sind bei der LebensArt an allen drei Tagen vorgesehen. Besonders individuell und ebenfalls Made in Germany nach Maß gefertigt, sind die Formengrills von Henno Drecoll aus Stuvenborn. Der Erfinder des Formengrills stellt jedes einzelne Stück nach Kundenwunsch her. Dabei nutzt er nicht nur die Fläche als Designebene, er arbeitet die ausgefallenen Flächengrill-Geräte auch dreidimensional. „Vom eigenen Charakterkopf bis zum Umriss des Landes Sachsens gibt es nichts, was es nicht gibt“, so Drecoll. Neben dem Grillen ist mithilfe einer Haube auch Dünsten im Dampf und Pizzabacken möglich. Beratungen zum persönlichen Design verknüpft er mit praktischen Demonstrationen, die dreimal täglich stattfinden. Aber auch wer keinen Garten oder keine Terrasse hat, ist bei der LebensArt in Großharthau bestens aufgehoben. Das vielfältige Angebot umfasst nahezu alle Bereiche. Exklusive Wohnideen, edle Kleinmöbel, textile Dekorationen und Accessoires sind ebenso vertreten wie schönes Geschirr, hochwertiges Küchenzubehör und duftende Kräuter für den Hobbykoch. Hinzu kommt Edles für Damen und Herren wie hochwertige Mode, Hüte und modischer Schmuck aus kleinen Manufakturen. Ein weiteres Highlight der Messe ist das Kulinarische: Regionale Köstlichkeiten sind ebenso zu finden wie Feinkost aus aller Herren Länder.

Die LebensArt ist vom 16. bis 18. Juni jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt acht Euro, ermäßigt sieben Euro. Kinder bis einschließlich 15 Jahre erhalten in Begleitung Erwachsener freien Eintritt. Ein umfangreiches Programm mit Musik, Kleinkunst, zahlreichen Vorführungen, einer professionellen Gartenberatung und stilvoller Gastronomie lädt zum Verweilen und Genießen ein.

Wir verlosen dazu 10 x 1 Freikarte.

Verlosung Stichwort: Lebensart Großharthau

Einsendeschluß ist der 10. Juni. 2017. Rechtsweg ausgeschlossen. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Viel Erfolg.

Stichwort

E-Mail (Pflichtfeld)

Name + Adresse (Pflichtfeld)



Text+Fotos: Das AgenturHaus GmbH