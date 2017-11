LMBV lädt zum Tag der offenen Baustelle

Zum Schutz der Altdöberner Gebäude vor wieder ansteigendem Grundwasser wird seit 2016 emsig am Drainagesystem Neuer Südgraben und seinem Ableitungssystem in Richtung Salzteich gebaut.

Kurz vor Abschluss der Arbeiten lädt die LMBV am 18. November 2017 in der Zeit von 10 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Baustelle an den Neuen Südgraben Altdöbern ein. Die LMBV werden gemeinsam mit der ausführenden Baufirma SGL Bergbau-Servicegesellschaft Lauchhammer mbH und dem Planungsbüro und Bauüberwacher G.U.B. Ingenieur AG über das Bauprojekt und die Baustellenentwicklung informieren.

Spazieren Sie an der Böschungskante des neu errichteten Grabens entlang und informieren Sie sich am Infopunkt über das Baugeschehen, die ökologische Baubegleitung und über die archäologischen Funde. Für die kleinen Besucher hält die SGL Bergbau-Servicegesellschaft Lauchhammer mbH zudem einen Bagger zum Mitfahren bereit. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Erlöse aus der Versorgung kommen einem Altdöberner Verein zu Gute.

Der Zugang zur Baustelle erfolgt über die Heinrich-Heine-Straße am Schützenhaus. Aufgrund der begrenzten Parkplätze empfehlen wir die Anreise per Rad oder zu Fuß.

Foto: Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaf t mbH