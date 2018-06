Neue, grenzüberschreitende Busverbindung im Zittauer Gebirge

Der Landkreis Görlitz erweitert ab Sonntag, 10. Juni 2018 die Buslinie 6 bis nach Petrovice (Petersdorf). Die Linie 6 fährt derzeit alle zwei Stunden zwischen Zittau, Olbersdorf, Oybin und Lückendorf. Während der Sommersaison werden nun bis zum 30. September an den Wochenenden drei Fahrten bis nach Petrovice verlängert. Dort bestehen immer Anschlüsse an die tschechische Buslinie 272 bis nach Jablonné v Podještědí (Deutsch Gabel) und weiter bis nach Liberec (Reichenberg) oder Nový Bor (Haida). Gäste aus Zittau und dem gesamten Landkreis Görlitz starten am Sonntag erstmals um 09.05 Uhr mit der Linie 6 in Zittau und fahren bis nach Petrovice. Gäste aus Petrovice und dem Liberecký kraj starten dagegen um 09.45 Uhr in Jablonné v Podještědí und fahren über Petrovice nach Oybin. Sie alle bekommen am jeweiligen Ziel eine Ortsführung.

Die Herstellung einer grenzüberschreitenden Busverbindung wurde bereits seit längerem angeregt. Zuletzt im Rahmen eines von Seiten der Euroregion Neiße geförderten Kleinprojektes. So profitieren von dieser Erweiterung vor allem die Einwohner/innen sowie die Touristen im Zittauer Gebirge bzw. im Lužické hory (Lausitzer Gebirge). In der Nachbarregion laden u.a. die St.-Laurentius-Kirche in Jablonné v Podještědí und das Schloss Lemberk (Lämberg) zu einem bequemen Ausflug mit Bus und Bahn ein. Für Wanderfreunde ergeben sich dadurch ganz neue Möglichkeiten für ausgiebige Touren ohne Auto.

Für Fahrten im Dreiländereck können die EURO-NEISSE-Tageskarten genutzt werden. Diese sind für bis zu fünf Personen beim Busfahrer oder beim Zugbegleiter erhältlich. Die Tageskarte kostet für eine Person 13 Euro. Fünf Personen zahlen 27 Euro. Die EURO-NEISSE-Tageskarten sind in allen Bussen, Bahnen und Straßenbahnen im gesamten Gebiet des Zweckverbands Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON), in Tschechien im gesamten Liberecký kraj und im Verkehrsgebiet Šluknovsko (Schluckenauer Zipfel im Ústecký kraj) sowie auf ausgewählten Linien in der polnischen Woiwodschaft dolnośląskie (Niederschlesien) gültig.