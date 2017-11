Neues aus dem Polizeibericht

Am Sonntagmorgen hatten die Besatzungen dreier Streifen der Bundespolizeiinspektion Ebersbach und des Autobahnpolizei-reviers Bautzen den richtigen Riecher. Die Beamten ergriffen an der Rastanlage Oberlausitz Nord sowie bei Bautzen insgesamt drei Dieseldiebe und stellten rund 380 Liter gestohlenen Dieselkraftstoff sicher.

Nachdem Bundespolizisten an der Rastanlage Oberlausitz-Süd und an der Autobahnanschlussstelle Bautzen-West zwei Männer im Alter von 44 und 31 Jahren ergriffen und dabei etliche gefüllte Kanister auf der Ladefläche eines VW Transporter sichergestellt hatten, kontrollierte eine Streife der Autobahnpolizei an der Kreckwitzer Straße einen 29-jährigen Fußgänger. Auch dieser Mann roch streng nach Kraftstoff. Die Beamten nahmen auch diesen Tatverdächtigen als Mittäter vorläufig fest. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. Dabei wird zu prüfen sein, ob weitere Dieseldiebstähle auf das Konto des Trios gehen. (mu)

Windböe pustet Auto um

BAB 4, Görlitz – Dresden, in Höhe Anschlussstelle Pulsnitz

19.11.2017, gegen 18:20 Uhr

Am Sonntagabend erfasste auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Dresden bei Leppersdorf eine Windböe einen Seat. Der Kleinwagen landete im Straßengraben und überschlug sich. Ein vorbeifahrender Zeuge verständigte die Polizei. Auch ein Rettungswagen fuhr zum Unfallort. Die 68-jährige Beifahrerin aus dem Arosa brachten die Sanitäter in ein Krankenhaus. Sie war leicht verletzt. Der 67-jährige Seat-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden betrug rund 4.000 Euro. (mu)

Schneematsch lässt Auto abkommen

BAB 4, Dresden – Görlitz, in Höhe Uhyst am Taucher

19.11.2017, 22:40 Uhr

Am Sonntagabend kam eine Autofahrerin auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Görlitz bei Uhyst von der Fahrbahn ab. Die 20-Jährige überholte in der linken Fahrspur ein anderes Fahrzeug. Vermutlich aufgrund des Schneematschs auf der Fahrbahn geriet die junge Frau mit ihrem Skoda ins Schleudern und kollidierte mit einem Kleintransporter. An beiden Fahrzeugen war etwa 8.000 Euro Sachschaden entstanden, aber verletzt wurde niemand. (mu)

Herrenloser schwarzer Labrador ist im Tierheim

Malschwitz, OT Halbendorf/Spree, Geißlitzer Straße, 17.11.2017, gegen 15:00 Uhr

Freitagnachmittag entdeckte ein Spaziergänger an der Geißlitzer Straße bei Halbendorf/Spree in einem Straßengraben einen verletzten Hund und rief die Polizei. Ein Tierarzt versorgte den schwarzen Labrador. Das Tier war jedoch weder gechipt, noch trug es ein Halsband oder eine Steuermarke. Es war augenscheinlich an den Hinterläufen verletzt. Der Hund kam zur weiteren Versorgung ins Tierheim Bloaschütz und wartet dort auf seinen Besitzer. (mu)

Schwerwiegender Unfall mit Sachschaden

Schmölln – Putzkau, OT Putzkau, S 156

19.11.2017, gegen 23:50 Uhr

In der Sonntagnacht verlor ein 29-jähriger Autofahrer auf der S 156 bei Putzkau in Fahrtrichtung Bischofswerda die Kontrolle über seinen BMW. Vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Wildzaun und kam letztlich auf einem Wirtschaftsweg zum Stehen. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Der Sachschaden betrug etwa 3.500 Euro. (mu)

Quads verschwunden

Schwepnitz, Dresdner Straße

18.11.2017, 16:00 Uhr – 19.11.2017, 13:30 Uhr

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag brachen Unbekannte gewaltsam in eine Lagerhalle an der Dresdner Straße in Schwepnitz ein. Hier entwendeten die Diebe vier Quads für Kinder, ein Sportquad, mehrere Crosshelme, diverse Werkzeuge, Ersatzteile und Bargeld in unbekannter Höhe. Der Eigentümer bezifferte den Diebstahlschaden mit etwa 15.000 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mu)

Einbruchsdiebstahl in Radeberg

Radeberg, Juri-Gagarin-Straße

16.11.2017, gegen 09:20 Uhr

Unbekannte Diebe schlugen in der Nacht zu Montag in Radeberg an der Juri-Gagarin Straße die Fensterscheibe zum Büro einer Firma ein. Sie entwendeten Computertechnik. Zum genauen Diebstahlschaden konnte der Eigentümer bislang noch keine genauen Angaben machen. Kriminaltechniker sicherten Spuren und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mu)

Betrunkenen Radfahrer gestellt

Hoyerswerda, Albert-Schweitzer-Straße

19.11.2017, gegen 23:00 Uhr

Am Sonntagabend fiel einer Funkwagenbesatzung ein 37-jähriger Radfahrer an der Albert-Schweitzer-Straße in Hoyerswerda auf. Die Polizisten hatten im wahrsten Sinne des Wortes den „richtigen Riecher“, denn der Mann stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ein Atemtest zeigte es an. Umgerechnet 2,18 Promille pustete der Mann ins Röhrchen. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und untersagtem dem 37-Jährigen die Weiterfahrt. Mit der Trunkenheitsfahrt wird sich nun die Staatsanwaltschaft beschäftigen. (mu)