Neues Marketingkonzept für das Lausitzer Seenland

Der Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V. hat ein neues Marketingkonzept für die junge Urlaubsregion vorgelegt. Mit der Fortschreibung erhalten Tourismusverband, Politik, lokale Tourismusorganisationen und Tourismuswirtschaft ein Drehbuch mit Zielen und Maßnahmen des Marketings für einen Zeitraum bis etwa 2025. Der Tourismusverband führt die Marke „Lausitzer Seenland“ mit dem neuen Slogan „Hier taucht Glück Auf“ als touristische Dachmarke der gesamten Region. Für den Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V. wurden mit dem Konzept konkrete Handlungsfelder, wie zum Beispiel im Bereich des digitalen Marketings definiert. Ziel ist es nun, gemeinsam mit den touristischen Anbietern und Akteuren die positive Entwicklung der letzten Jahre fortzusetzen.

Vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der touristischen Infra- und Angebotsstruktur und des veränderten Urlauberverhaltens wurde für die Tourismusregion Lausitzer Seenland das neue Marketingkonzept erarbeitet. Im September 2016 hatte der Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V. begonnen gemeinsam mit zahlreichen regionalen und lokalen Akteuren aus dem Tourismus und den Landesmarketinggesellschaften Brandenburg und Sachsen das Marketingkonzept fortzuschreiben. Dabei wurde er von der Unternehmensberatung Project M sowie von der Dresdner Werbeagentur zebra consult GmbH unterstützt. In fünf Projektgruppensitzungen, einem Workshop mit dem Verbandsvorstand und zahlreichen Experteninterviews wurde das Konzept gemeinsam erarbeitet. Erste Ergebnisse des Konzeptes wurden in der Informationsveranstaltung für touristische Anbieter im April in Lauchhammer vorgestellt und diskutiert. In der letzten Vorstandssitzung im August wurde das Marketingkonzept beschlossen. Es löst das frühere sechs Jahre alte Konzept ab.