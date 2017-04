Polizeibesuch bei der Zwergenfeuerwehr

Die Bürgerpolizisten von Königswartha und Wittichenau, Polizeihauptmeisterin Hänsel und Polizeihauptkommissar Fischer, waren am Mittwochvormittag bei der Zwergenfeuerwehr in Königswartha zu Gast. Die erfahrenen Beamten zeigten den elf Kindergarten- und Grundschulkindern, worauf man an seinem Fahrrad achten sollte. Sie erklärten den „Zwergen“ beispielsweise, warum es wichtig ist, einen Fahrradhelm zu tragen. Der Feuerwehrnachwuchs prüfte danach seine eigenen Zweiräder ganz genau: Funktionieren die Bremsen, die Beleuchtung und die Klingel? Wie sieht es mit dem Reifenprofil aus? Sind die Pedale und die Speichenreflektoren heile? Die beiden Bürgerpolizisten erklärten den aufgeweckten Kindern auch, warum es wichtig ist, gut sichtbare, am besten reflektierende Bekleidung zu tragen. Als Belohnung für ihre gute Mitarbeit durften die Kleinen im Anschluss natürlich auch echte „Polizeiluft“ schnuppern und sich im interaktiven Streifenwagen der Beamten umsehen. So verging der zweistündige Lokaltermin wie im Fluge. (tk)

Unauffällige Bilanz des „Blitzmarathon“ in der Oberlausit

Nachdem am Donnerstagmorgen der sogenannte „24-Stunden Blitzmarathon“ auch in den Landkreisen Bautzen und Görlitz beendet wurde, sieht die Bilanz aus Sicht der Polizei unauffällig aus. An über 50 unterschiedlichen und temporär besetzten Kontrollstellen haben die Polizeidirektion Görlitz, die Städte Görlitz, Löbau, Hoyerswerda sowie die Landkreise Bautzen und Görlitz die Geschwindigkeit von insgesamt rund 21.000 Fahrzeugen gemessen. Von diesen fuhren knapp 1.100 und damit etwa jeder Neunzehnte schneller als erlaubt.

Zumindest bei den Anhaltekontrollen der Polizei waren allerdings keine wirklichen Raser festzustellen. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung bei den rund 100 beanstandeten Fahrzeugen vermerkten die Beamten in Weißwasser. Hier war ein Autofahrer mit 62 km/h durch eine Tempo-30 km/h-Zone gefahren. Auf den Mann werden ein Monat Fahrverbot, 160 Euro Bußgeld und zwei Punkte im Zentralregister zukommen.

Auch an den Messstellen der Verkehrspolizei auf der BAB 4 zwischen Dresden und Görlitz hielten sich die Feststellungen in Grenzen. Am Unfallschwerpunkt Burkauer Berg und bei Bautzen fuhren von rund 4.200 gemessenen Fahrzeugen 27 schneller als erlaubt, in der Mehrzahl jedoch mit geringen Überschreitungen.

Den Löwenanteil der Messergebnisse ergaben die Durchfahrtkontrollen der Landkreise Bautzen und Görlitz. Von rund 12.000 Fahrzeugen fuhren etwa 900 schneller als erlaubt. Ein Messteam des Landkreises Görlitz ertappten dabei drei Autofahrer, die derart zu schnell fuhren, dass ihnen nun ein Fahrverbot droht.

Die Polizei und die örtlichen Kommunen werden auch in den kommenden Wochen und Monaten ihre Kontrollen in den Landkreisen Bautzen sowie Görlitz fortsetzen, um Unfällen durch überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit entgegenzuwirken. (tk)