Promibacken mit Dagmar Frederic in Löbau

Die Bäckerei Schwerdtner und WalkoMedia® haben die zweite Folge der Backsendung „Promibacken“ in der Schaubäckerei in Löbau produziert. Dieses Mal war die nicht nur aus DDRZeiten bekannte Sängerin und Entertainerin Dagmar Frederic zu Gast. Wie Sie im Gespräch mit Jana Pfennig, verantwortlich für die Qualität der Backwaren im Unternehmen erzählte, ist im Hause Frederic-Lenk eher der Mann fürs backen zuständig.

Dennoch zeigte die Sängerin, unter den kritischen Augen von Wicky Löffler, dem Inhaber der Bäckerei und Geschäftsführer Michael Heidler, dass sie erstklassige Obsttorten kreieren und verschönern kann. Der Termin in der Bäckerei in Löbau war ihr sehr wichtig, denn essen gehört zu ihrer Leidenschaft. Dagmar Frederic ist auch mit Ihren 73 Jahren eine viel gefragte Frau, denn schon einen Tag später stand sie wieder auf der Bühne in Magdeburg. Wer die Powerfrau Frederic wiedersehen möchte, der hat am 8. September diesen Jahres die Chance auf dem Görlitzer Hausberg der Landeskrone, zum Varieté.

In der Sendereihe „Promibacken“, die unter anderem bei Mytvplus ausgestrahlt wird, zweimal im Monat zubereitet, was eine moderne Backstube zu bieten hat. Die Schwerdtner-Mitarbeiter verraten in den Sendungen auch so manchen Tipp, wir die Torte, das Brot oder andere Backwaren in der heimischen Küche besser gelingen. Jedoch ein Besuch in einer der über 40 Filialen und Cafés lohnt sich immer wieder, denn so manches Privatrezept der Gäste wird in Zukunft umgesetzt und so den Weg in die Regale der Verkaufsräume finden.

Da Dagmar Frederic seit einigen Jahren neben dem Singen und Moderieren auch unter die Buchautoren gegangen ist, wartet sie schon gespannt auf das Backbuch mit DVD, welches ab Dezember 2019 im Mai-Verlag erscheint und viele Promirezepte und unveröffentlichte Bilder mit den

passenden Geschichten enthält.



Nach dem dienstältesten Schauspieler Herbert Köfer und der Powerfrau Dagmar Frederic werden der ehemalige Thomaner Hans Jürgen Beyer, die Hahnemann Ulknudel Dagmar Gelbke, der Kreuzberger Promiwirt und Kabarettisten Hartmut Guy viele weitere Stars in der Schaubackstube des Löbauer Café´s auf dem Nikolaiplatz ihre Lieblingsrezepte mit fachkundiger Unterstützung umsetzen. Natürlich haben die Künstler im Anschluss immer Zeit für ein persönliches Gespräch mit den reichlich angereisten Fans.

Fotos: Matthias Wehnert