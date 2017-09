Rick Liebscher wird vierfacher Kreismeister

Der Auftakt in die neue Saison im Tischtennis begann in diesem Jahr mit der Kreiseinzelmeisterschaft im Nachwuchs. Die diesjährige Kreismeisterschaft

der Schüler und der Jugend im Tischtennis im Kreis Bautzen fanden, wie im vorigen Jahr, in Laußnitz statt. Am 1. Tag gingen die Altersklassen U11 und

U15 an den Start. Am 2. Tag folgten dann die Altersklassen U13 und die Jugend U18. Mit von der Partie war der elfjährige Rick Liebscher von der SG

Lückersdorf-Gelenau. Obwohl Rick in den Altersklassen U13, U15 und U18 für die Bezirkseinzelmeisterschaften 2017 in Neusalza-Spremberg schon

vorqualifiziert ist, stellte er sich den Wettkämpfen bei den Kreiseinzelmeisterschaften in Laußnitz. Er nutzte die Wettkämpfe um Spielpraxis für das anstehende Landesranglistenturnier Top10 in der Altersklasse Schüler U13 des Sächsischen Tischtennis-Verbandes in Döbeln zu sammeln. Rick startete bei den Kreiseinzelmeisterschaften in den Altersklassen U13, U15 und U18 im Einzel und im Doppel. In der Altersklasse U13 war Rick im Einzel und auch im Doppel der Topfavorit und ließ auch überhaupt keinen Zweifel aufkommen, dass die Kreismeistertitel nur über ihn gingen. Er wurde souverän und verdient zweifacher Kreismeister in der Altersklasse U13. In der Altersklasse U15 holte er sich noch eine Goldmedaille und eine Bronzemedaille. Es sollten an diesem Tag nicht die einzigen Medaillen für Rick bleiben. Weiterhin errang er in der Altersklasse U18 eine weitere Goldmedaille und noch eine weitere

Bronzemedaille. Am Ende wurde Rick vierfacher Kreismeister im Tischtennis.

Mit insgesamt 6 Medaillen wurde Rick Liebscher bei den Jungen der erfolgreichste Medaillengewinner bei den Kreiseinzelmeisterschaften 2017 im

Kreis Bautzen in Laußnitz.

Bericht und Foto von Ines Mietzsch