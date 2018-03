Saison Eröffnung vom Bärwalder See

Pünktlich zu Ostern startet die Kombüse-Strandkost, der idyllisch gelegene Imbiss am Nordstrand des Bärwalder Sees, in die neue Saison und lädt nach den trüben Wintermonaten alle Sonnenhungrigen zum Verweilen ein. Egal ob Kaffee und Kuchen für die Osterspaziergänger oder doch lieber regionale Spezialitäten und frische Salate für Freizeitsportler wie Inline-Skater und Radfahrer – beim Blick in die Speisekarte ist garantiert für jeden etwas dabei. Zugleich bietet die Kombüse Strandkost ihren Gästen einen atemberaubenden Blick auf den Bärwalder See – Sonne und traumhafte Sonnenuntergänge inklusive.

Osterüberraschung für Kinder

Alle Kinder, die sich zu Ostern (30.03. bis 02.04.2018) in der Kombüse-Strandkost melden, erhalten eine kleine Osterüberraschung.