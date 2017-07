Schirgiswalder FuÃŸballtage

Am Wochenende 28. bis 30. Juli des Jahres 2017 werden die nunmehr 18. Schirgiswalder Fußballtage auf dem Sportplatz in Schirgiswalde ausgetragen. Erstmalig in Alleinregie durch den SV Oberland Spree veranstaltet, wird dem interessierten Zuschauer und Gast eine bunte Mischung an Sport, gesellschaftlichem Vergnügungen und vor allem Spaß am Vereinsleben geboten.

Neben vielen sportlichen Highlights möchten wir Ihnen unser vielfältiges kulturelles Rahmenprogramm näherbringen.

Das Blitzturnier der Herrenmannschaften am Freitag (diesmal mit dabei die Sportler aus Wilthen, Wehrsdorf und Neusalza-Spremberg) bilden ebenso wie die Stadtmeisterschaft im Fußball traditionell die Eckpunkte für die Freitags- und Sonnabendveranstaltungen. Nach langer Zeit soll nunmehr eine alte Tradition wieder belebt werden. Die Fußballtage werden deshalb durch ein Spiel der Altherren von Schirgiswalde gegen eine Betriebsmannschaft des ortsansässigen Sponsors der FTR Fenster- und Türenwerk Rösler GmbH eröffnet. Weiterhin werden am Sonnabendmittag (ab 11:00 Uhr) unsere E-Junioren in einem Nachwuchsturnier, sowie unsere erst Männermannschaft (ab 15:00 Uhr) in einem Freundschaftsspiel ihr Können zeigen ehe ab 18:00 Uhr die Freizeitmannschaften ihre Kräfte bei den Stadtmeisterschaften messen.

Am Sonntag werden sich unsere Bambinis und A-Junioren, sowie die D- und F-Junioren im sportlichen Wettkampf bei Turnieren und Spielen präsentieren.

Wie immer wird auch an allen Tagen unser Torwandschießen um begehrte Preise stattfinden und diverse Animationsangebote für unsere Kinder bereitstehen. Weiterhin laden am Sonntagnachmittag die Schirgiswalder Blasmusikanten zum fröhlichen Beisammensein beim Kaffekonzert auf den Sportplatz ein.

Ihren Abschluss finden die Fußballtage bei einem großen Höhenfeuerwerk am Sonntagabend.

Ihr SV Oberland Spree