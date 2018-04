SSV Masters mit Frühlingsauftakt

Für die Masters des SSV Hoyerswerda e.V. hat am Samstag die Vorbereitung für die Mitteldeutschen Mastersmeisterschaften im Mai begonnen. In Gersdorf beim 8. Masters-Sprintertag stellten sich Karolin Zieris, Charlotte Dörr, Anne Neumann-Novak und Ines Stolz der Konkurrenz. Nach der langen Wettkampfwinterpause riefen die Mädels ihre neu gewonnen Kräfte ab. Über 4 mal 50 Meter Freistil gelang dem Hoyerswerdschen Quartett so der Staffelsieg. 2 Minuten 29,12 Sekunden standen am Ende auf der Uhr. Auch in den Einzelkämpfen bewiesen die Schwimmerinnen Wassergefühl und gewannen 10-mal Gold, 10-mal Silber und 1-mal Bronze. Trotzdem wird in den kommenden Wochen noch intensiv an den Sprintqualitäten gefeilt und um Zehntel gerungen. Dann sind die SSV-Masters in Gera im Mai noch konkurrenzfähiger.

Die Ergebnisse:

1. Platz

Mannschaftswertung (AK 120+): 4x50m Freistil in 2:29,12 min.

Karolin Zieris (AK 20): 50m Schmetterling in 39,85 sek.

Charlotte Dörr (AK 25): 25m Brust in 19,30 sek.

50m Freistil in 34,62 sek.

50m Brust in 42,48 sek.

25m Freistil in 15,41 sek.

50m Schmetterling in 38,72 sek.

Anne Neumann-Novak (AK 35): 25m Brust in 22,44 sek.

25m Rücken in 23,06 sek.

Ines Stolz (AK 40): 50m Brust in 49,34 sek.

25m Brust in 22,44 sek.

2. Platz

Karolin Zieris (AK 20): 25m Rücken in 17,96 sek.

25m Brust in 21,06 sek.

25m Schmetterling in 16,78 sek.

25m Freistil in 15,40 sek.

50m Rücken in 40,40 sek.

Charlotte Dörr (AK 25): 25m Rücken in 19,87 sek.

Anne Neumann-Novak (AK 35): 50m Brust in 48,91 sek.

25m Schmetterling in 20,65 sek.

25m Freistil in 18,03 sek.

Ines Stolz (AK 40): 25m Schmetterling in 19,47 sek.

3. Platz

Charlotte Dörr (AK 25): 25m Schmetterling in 16,90 sek.