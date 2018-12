The Johnny Cash Show

The Cashbags um US-Sänger Robert Tyson sind seit 2008 Europas gefragteste Johnny Cash Revival Band.

Das Quartett gleicht in Klang und Erscheinungsbild 1:1 seinem Vorbild und bietet mit authentischer Stimme, Westerngitarre, Telecaster, Kontrabass und Schlagzeug detailgenau alle Klassiker im Rahmen einer mitreißenden Show. Diese ist angelehnt an die Originalkonzerte der 60er Jahre mit musikalischen Gästen wie ‘June Carter’, ‘Carl Perkins’ und ‘The Statler Brothers’. Songs aus Johnny Cashs 90er Spätphase werden mit Gitarre und Piano in einem speziellen Akustikteil zelebriert.

Der ‘Man in Black’ wäre verdammt stolz auf diese 4 Jungs gewesen!

Sonnabend, den 16.02.2019 in der Kulturbrauerei Görlitz- 20:00 Uhr

Wir verlosen dazu 2 x 2 Eintrittskarten.Verlosung Stichwort: Jonny Cash VoicesEinsendeschluß ist der 04.02.2018. Rechtsweg ausgeschlossen. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Viel Erfolg.