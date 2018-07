Ticketvorverkauf zum Heidefest startet

Am 26. August lädt der Findlingspark Nochten schon traditionell zum Heidefest mit Markttag ein. Auf der Bühne im Festzelt wird myTVplus eine Fernsehshow mit bekannten Schlagerstars veranstalten. Für beste Unterhaltung sorgen u.a. Holm und Lück, Angelika Martin und Tony Marshall; moderiert wird die Show von Steffen Jürgens. Neben dem Bühnenprogramm erwartet die Besucher ein buntes Markttreiben mit kulinarischen Leckereien und regionaltypischen Produkten aus der Lausitzer Heide.

Wer sein Glück probieren will, kann ein Los aus der großen Heidefest-Tombola kaufen. Tickets im Vorverkauf an der Parkkasse oder im Internet auf www.findlingspark-nochten.de.