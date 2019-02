Tierischer Ferienspaß im Tierpark Görlitz-Zgorzelec

Foto: www.zoo-goerlitz.de, C. Hammer

In den Winterferien geht es für alle Mutigen und Reitverrückten wieder hoch hinaus: von Freitag bis Sonntag bietet sich von 14 bis 15 Uhr bei trockenem Wetter die Chance auf einen Kamel- oder Eselritt. Wer hingegen lieber zu Fuß den Zoo erkunden möchte, sollte die Tierpräsentationen auf keinen Fall verpassen. Hierbei kann man nicht nur viel Wissenswertes über ausgewählte Tierarten erfahren, sondern die Tiere hautnah erleben!

Also auf in den Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec, denn es gibt Rote Pandas, Kängurus, Rhesusaffen und vieles mehr zu entdecken!