ULT AG lÃ¤dt zum â€žTag des Mechatronikersâ€œ ein

Die ULT AG mit Sitz im Gewerbegebiet Kittlitz bei Löbau veranstaltet am 17. August 2017 zum mittlerweile vierten Mal einen „Tag des Mechatronikers“. Von 16 bis 19 Uhr haben Schüler, Schulabgänger und auch Facharbeiter die Möglichkeit, sich Kenntnisse über Beruf und Karrierechancen im Unternehmen zu verschaffen.

Im Zentrum der Veranstaltung stehen allgemeine Informationen zum Berufsbild des Mechatronikers und zu den Ausbildungsmodalitäten. Auch Berufssuchende bzw. wechselwillige Mechatroniker sind herzlich eingeladen. Die ULT AG bietet Firmenbesichtigungen und auch konkrete Gespräche mit Interessenten an.

In einer Fertigungshalle werden aktuelle Auszubildende der ULT AG typische Arbeiten eines Mechatronikers und Einblicke in die täglichen Aufgaben vorstellen. Mechatroniker/innen bauen mechanische, pneumatische, elektrische und elektronische Komponenten, montieren sie zu kompletten Systemen, installieren Steuerungssoftware und betreuen die Instandhaltung.

Unter allen Besuchern der Veranstaltung wird ein hochwertiger Preis aus dem Gebiet der Medientechnik verlost. Es handelt sich dabei um eines der derzeit gefragtesten Produkte weltweit.

Zur optimalen Planung der Veranstaltung ist eine Vorab-Anmeldung wünschenswert. Dies ist bis 15.08.2017 möglich: Per Telefon unter 03585-41280, per E-Mail an ult@ult.de oder über die Facebook-Präsenz des Unternehmens unter www.facebook.com/absaugen.filtern.ult.

ULT ist einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region um Löbau – mit einem Auszubildenden-Anteil von über 10 Prozent. Das Unternehmen engagiert sich zudem stark bei der Unterstützung sozialer und kultureller Projekte in der Region. Zukünftige Auszubildende oder Mitarbeiter erwartet ein familiäres, freundliches Arbeitsklima mit guten Aussichten auf eine Festanstellung.