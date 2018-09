Versteigerung von Fundsachen in Bischofswerda

Zur nächsten öffentlichen Versteigerung von Fundsachen lädt die Stadtverwaltung Bischofswerda am Freitag, dem 21. September 2018, ab 13 Uhr, in den Großen Saal des Rathauses, Eingang über Kamenzer Straße, ein. Die Gegenstände können ab 12 Uhr besichtigt werden. In gewohnt launiger Art und Weise wird Uwe Barkow als Auktionator durch die Versteigerung führen und sicherlich den einen oder anderen Euro mehr aus den Interessenten herauskitzeln. Versteigert werden neben Fahrrädern und einer Tischkreissäge auch Handys sowie diverse Kleidungsstücke und Kleingegenstände.