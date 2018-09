WE LOVE MMA Dresden

We Love MMA, das ultimative Kampfsportspektakel und eine der größten Mixed Martial Arts-Serien in Europa, kommt am 20. Oktober 2018 zum vierten Mal in die Hauptstadt Sachsens. Über 1.500 kampfsportbegeisterte Fans bejubelten 2017 die spektakulären Fights im Oktagon. Mit Standing Ovations und packender Stimmung brachten die Zuschauer die Halle 1 zum Beben. Auch dieses Jahr erwartet das Publikum 12 spektakuläre Mixed Martial Arts Kämpfe im We Love MMA-Oktagon in der Halle 1 der Messe Dresden.

Mixed Martial Arts bricht zurzeit alle Rekorde und avanciert auch in Deutschland zur Kampfsportart Nr. 1 zu werden. We Love MMA hatte seinen Ursprung in Berlin und ist innerhalb weniger Jahre zu einer der größten Serien in Europa geworden. Über 20.000 Kampfsportfans strömten in die Arenen, um live erstklassige Fights zu erleben.

Der Erfolg von We Love MMA kommt nicht von ungefähr. Die Veranstaltungen glänzen mit hervorragenden Fightcards, einer mitreisenden Stimmung und Kämpfen auf höchstem Niveau. Die Regeln erlauben Techniken aus verschiedenen Sportarten, wie z.B. Boxen, Kickboxen, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, Ringen, Kung Fu, Judo und Grappling, so dass Wettkämpfer mit unterschiedlichem Hintergrund aufeinandertreffen können. Genau diese Mischung macht den besonderen Reiz dieser Sportart aus. Alle Events unterliegen dem internationalen Regelwerk der „Unified Rules of Mixed Martial Arts“.

Für die neue Saison haben sich weitere starke Fighter für Titelkämpfe in Position gebracht, was spannende Fightcards für die kommende Saison versprechen dürfte. Somit können sich die We Love MMA Fans auf viele weitere Highlights freuen, darunter auch einige Frauenkämpfe.

Einlass ist für alle MMA-Fans ab 18 Jahren möglich. Karten für das Kampfsportspektakel für die 42. Ausgabe von We Love MMA am 20. Oktober 2018 in der Messe Dresden und alle anderen We Love MMA Events gibt es ab 20,00 Euro (incl. VVK-Gebühr) unter der Tickethotline 01806-570070 oder auf www.welovemma.de. Einlass ist für alle MMA-Fans ab 18 Jahren möglich.

Wir verlosen dazu 2 x2 Eintrittskarten.

Verlosung Stichwort: MMA Dresden

Einsendeschluß ist der 10.10.2018. Rechtsweg ausgeschlossen. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Viel Erfolg.

Stichwort

E-Mail (Pflichtfeld)



Regelwerk

Mixed Martial Arts (MMA, Gemischte Kampfkünste) ist ein Vollkontaktkampfsport, der ein breites Spektrum an Kampftechniken erlaubt, von einer Mischung traditioneller bis hin zu nicht traditionellen Wettkampftechniken. Die Regeln erlauben Schlag- und Bodenkampftechniken wie z.B. Boxen, Kickboxen, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, Ringen, Kung Fu, Judo und Grappling, so dass Wettkämpfer mit unterschiedlichem Hintergrund aufeinandertreffen können. Die Veranstaltungen der „We Love MMA“ Serie werden unter dem internationalen Regelwerk der „Unified Rules of Mixed Martial Arts“ durchgeführt. Die strenge Einhaltung des von der US-Regierung genehmigten Reglements wird von der Grappling and Mixed Martial Arts Association e.V. (GAMMA) mit Sitz in Berlin überwacht. Hierfür zeigt sich das Kampfgericht, vertreten durch Ringrichter, Wertungsrichter, Zeitnehmer und Protokollführer, verantwortlich.

Termine 2018//19:

WE LOVE MMA 41 29.09.2018 – STUTTGART Carl-Benz-Arena

WE LOVE MMA 42 20.10.2018 – DRESDEN Messe Dresden HALLE 1

WE LOVE MMA 43 24.11.2018 – HAMBURG Barclaycard Arena

WE LOVE MMA 44 08.12.2018 – BERLIN Mercedes-Benz Arena

WE LOVE MMA 45 02.02.2019 – HANNOVER Swiss Life Hall

WE LOVE MMA 46 23.02.2019 – MÜNCHEN Kleine Olympiahalle

WE LOVE MMA 47 23.03.2019 – DÜSSELDORF CASTELLO

WE LOVE MMA 48 18.05.2019 – SAARBRÜCKEN Saarlandhalle

Karten für die kommenden Events gibt es ab 20,00 Euro (incl. VVK-Gebühr)

über www.welovemma.de, allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter: Bundesweite Ticket Hotline 01806-570070 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen.)

Fotocredit: We Love MMA