Saisoneröffnung am Bärwalder See

Am 15. Mai beginnt offiziell die Badesaison 2019 am Bärwalder See. Aktuell und bis Juni werden an den Schwimmsteganlagen im Hafen Klitten durch das beauftragte Unternehmen die Sofortmaßnahmen zur temporären Sicherung der schwimmenden Wellenbrecher-Steganlage und die Behebung der Sturmschäden an der Wellenbrecherplattform mit dem Leuchtturm umgesetzt. Die Textil-, FKK- und Hundebadestrände und der Kitesurf-Strand wurden noch vor Saisonbeginn gereinigt, eine professionelle und maschinelle Tiefenreinigung bestimmter Strandabschnitte ist noch vor Beginn der Sommerferien nach den Möglichkeiten des Haushalts geplant.