Abitur geschafft – und nun?

Noch unentschlossen, was nach dem Abitur kommen soll? Lieber direkt in die Arbeitswelt starten oder doch ein Studium? Wie wäre es, wenn man sich nicht entscheiden müsste, sondern beides haben kann? Klingt soweit ganz gut? Dann besucht uns zum Tag der offenen Tür am Samstag, 11. September 2021, von 9 bis 13 Uhr. Dabei könnt ihr unsere sechs Studiengänge der Bereiche Wirtschaft und Technik kennenlernen, Campusluft schnuppern und das neue Laborgebäude besichtigen.

Ihr habt euch bereits für ein duales Studium entschieden, seid aber noch auf der Suche nach einem Praxispartner? Auch hierfür stehen unsere Studiengangleiter euch gerne mit Rat und Tat zur Seite und helfen euch bei der Suche nach einem Praxispartner.

Wir freuen uns, den Tag der offenen Tür in diesem Jahr wieder bei uns auf dem Campus stattfinden lassen zu können, denn Campusluft ist online nicht ganz so leicht zu schnuppern. Die gültigen Hygienevorschriften und Schutzmaßnahmen findet ihr ständig aktulisiert auf unserer Homepage unter www.ba-bautzen.de.

Hier noch ein paar Infos über uns:

Wir, die Berufsakademie Sachsen mit sieben Studienakademien in Bautzen, Breitenbrunn, Dresden, Glauchau, Leipzig sowie Plauen und Riesa, bieten ein dreijähriges duales Studium in den Bereichen Wirtschaft, Technik sowie Sozial- und Gesundheitswesen in über 40 Studiengängen an. Unsere 4.575 Studierenden werden sowohl in den Studienakademien als auch bei den jeweiligen Praxispartnern auf eine berufliche Tätigkeit vorbereitet. Nach erfolgreichem dreijährigen Studium verleiht der Freistaat Sachsen einen anerkannten Abschluss „Bachelor“. Dieser ist dem Bachelorabschluss der Hochschulen in jeder Hinsicht gleichgestellt. Und das beste: Die Vermittlungsquote unserer Absolventen ist mit über 90 Prozent überdurchschnittlich hoch. Selbstverständlich besteht im Anschluss aber auch die Möglichkeit, ein Masterstudium an einer Hochschule aufzunehmen, sofern die entsprechenden Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind.

Kontakt Berufsakademie Sachsen, Staatliche Studienakademie Bautzen

Prof. Dr. Barbara Wuttke Direktorin

Löbauer Straße 1, 02625 Bautzen

Telefon +49 3591-353201

barbara.wuttke@ba-sachsen.de

www.ba-bautzen.de

Foto: BA Bautzen