Bautzener Firma leidet unter Corona-Vorschriften

Bevor Steffen Lehmann, Prokurist bei ASB Anlagen-Stahl- und Bau- Montagegesellschaft mbH, in die Firma fährt, erkundigt er sich über die neuesten Corona-Vorschriften deutschlandweit. Bereits auf dem Arbeitsweg erreichen ihn die ersten Anrufe der Monteure, welche ihrerseits sich vor Ort mit den unterschiedlichsten Bestimmungen auseinander setzen müssen.

Die deutschlandweit tätige Montagefirma aus Bautzen hat derzeit Baustellen in Niedersachsen, Bayern, Sachsen und Brandenburg. Aktuell gilt in Niedersachsen die Warnstufe 1. D.h. allen ungeimpften Monteuren wird die Übernachtung verwehrt, weil es auch keine dienstlichen Beherbergungen gibt. „Unsere Firma verliert dadurch wöchentlich einen fünfstelligen Betrag. Wir suchen jetzt für unsere Leute Übernachtungsmöglichkeiten in Sachsen-Anhalt, wo noch 3G gilt. Damit wären die Übernachtungen unserer Mitarbeiter erstmal abgesichert. Die dadurch anfallenden zusätzlichen Fahrtzeiten erhöhen sich um 40 Minuten zur eigentlichen Baustelle nach Braunschweig in Niedersachsen. Ob das nächste Woche noch möglich ist, weiß keiner. Der bürokratische Aufwand wird immer größer und die Kosten steigen. Wir haben eigene ausgebildete Corona-Tester in der Firma. Diese werden aber in Niedersachsen nicht akzeptiert. Unsere Monteure sollen sich in offiziellen Testzentren testen lassen. Irrsinn, was die Politik von uns Firmen abverlangt.“ erklärt Lehmann.

Die Kritik kommt auch von der IHK Dresden: „Pauschale Einschränkungen und Verbote für nicht geimpfte Personen in Verbindungen mit einer Ausweitung der Zutrittsverbote für einzelne Branchen bewerten wir äußerst kritisch, da die Wirkung solcher Maßnahmen nicht belegbar ist, beziehungsweise für wissenschaftlich untersuchte Wirtschaftsbereiche wie den Einzelhandel bereits widerlegt wurde.“ Ob und wie ASB Anlagen-Stahl- und Bau- Montagegesellschaft mbH die zusätzlichen Kosten geltend machen kann, versucht Steffen Lehmann, neben der Suche nach Übernachtungsmöglichkeiten für seine Monteure, auch noch schnell in Erfahrung zu bringen.

„Die sich ständig ändernden Corona-Vorschriften garantieren keine Planungssicherheit. Andere Bautzener Firmen, die auch bundesweit unterwegs sind, sind ebenfalls stark betroffen. Das ist aber kein Trost“ so Lehmann, der sich nun in die bayrischen Corona-Vorschriften einliest.