Ein Umgebindehaus unter dem Weihnachtsbaum

In einer gemeinsamen Aktion haben Jugendliche der Offenen Werkstatt Geistesblitz aus Löbau mit der Stiftung Umgebindehaus eine Umgebindehausminiatur entwickelt und produzieren diese. Insgesamt werden 30 dieser Miniaturen produziert und können für 70,00 € erworben werden.

Die offene Werkstatt ist ein Ort wo Kinder und Jugendliche kostenlos digitale Zukunftstechnologien wie 3D-Druck, virtuelle Realität und vieles mehr ausprobieren können. 50% des Erlöses kommen also der Werkstatt zugute, damit Lernen und Ausprobieren für junge Menschen kostenlos bleiben kann.

Das besondere an der Werkstatt ist, dass sie nicht nur für, sondern auch von Jugendlichen ist. Im zweimal -wöchentlich stattfindenden offenen Treff, befähigen also Jugendliche andere Jugendliche, zum Umgang mit moderner Technik, wichtig ist dabei immer, dass Technik nicht allein steht, sondern mit Kultur und regionaler Tradition wie der Umgebindehausbauweise verknüpft wird. So haben auch Jugendliche das Modell eigenständig entwickelt, mehr als 50 Stunden und viele Prototypen waren dafür notwendig. Die Modelle werden mit dem 3D-Drucker gefertigt, dabei wird Biokunststoff geschmolzen und Schicht für Schicht zu einem Körper aufgetürmt.

Die Stiftung Umgebindehaus ist eine gemeinnützige und rechtsfähige Stiftung privaten Rechts, die sich seit 2004 für den Erhalt dieser hölzernen Volksbauweise einsetzt. Die gewonnenen Spenden werden zu 100% für die Umgebindehäuser der Oberlausitz verwendet.

Mit einem Kauf unterstützen Sie also nicht nur ein Jugendprojekt in Löbau, das für Technik und Tradition begeistert, sondern auch den Erhalt der Umgebindehäuser der Region.

Kontakt:

Stiftung Umgebindehaus

Ernst-Thälmann-Straße 42

02727 Ebersbach-Neugersdorf

Telefon: 03586-3695815 Herr Rüdiger

www.stiftung-umgebindehaus.de