Flugplatz Rothenburg soll ausgebaut werden

Auf Initiative von Dr. Andreas Sperl, Geschäftsführer der Elbe Flugzeugwerke GmbH Dresden, Philipp Heim, Geschäftsführer der Firma HEIM Rinderfarm Neiße gmbH und Bernd Lange, Landrat des Landkreises Görlitz, fand am 26. August 2021 eine Beratung zur möglichen Beteiligung des Standortes Flugplatz Rothenburg am Prozess des Strukturwandels statt. An der Beratung nahmen die Bürgermeisterin der Stadt Rothenburg, Heike Böhm, ansässige Unternehmen sowie Unternehmen aus dem Energie- und Recyclingsektor teil.

Ziel der Teilnehmenden ist es, ein Industrie- und Gewerbegebiet mit integrierten Start- und Landebahnen und einer autarken Energieversorgung der Unternehmen zu schaffen, um einen wichtigen Beitrag zur CO2-Reduktion zu leisten. Das Gremium verständigte sich auf die Bildung von Arbeitsgruppen zu den Themen Flugzeugrecycling, grüner Wasserstoff, Kreislaufwirtschaft und Photovoltaik.

Einig war sich das Gremium, dass ein wichtiger Baustein zur Entwicklung, die Ertüchtigung der vorhandenen Infrastruktur im Bereich Schiene wie auch Straße Priorität hat. Neben der Verständigung über eine kontinuierliche Arbeit wurde vereinbart, im November dieses Jahres. eine weitere Sitzung durchzuführen.

Foto: www.wirtschaft-goerlitz.de