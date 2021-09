Landrat Harig zu Besuch in der Ukraine

Landrat Michael Harig besucht an diesem Wochenende die Stadt Ternopil in der Ukraine. Bereits im Januar 2020 war der Bürgermeister von Ternopil zu Besuch im Landkreis Bautzen. „Die Ukrainer sind damals im Rahmen ihrer Beziehungen zu unserem Partnerlandkreis Boleslawiec (Bunzlau, Polen) auf uns zugekommen. Dies ist nun der Ge-genbesuch von unserer Seite. Unser Ziel ist es, Wirtschaftskontakte zu knüpfen, einen Austausch im Bereich der Schulen, – insbesondere der Berufsschulen zu organisieren und Möglichkeiten der Fachkräftegewinnung zu besprechen.“ sagt Michael Harig. Es soll betont werden, dass die angestrebte Zusammenarbeit im gegenseitigen Interesse verlaufen soll.

Auf dem umfangreichen Programm stehen unter anderem ein Besuch des „Klassischen Gymnasiums“ in dem Deutsch gelernt wird, ein Treffen mit dem Honorarkonsul von Deutschland, eine Sitzung im Stadtrat von Ternopil, sowie ein Treffen mit einer Vertreterin der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Dabei sollen u.a. die Rahmenbedingungen besprochen werden, welche außenwirtschaftlich und zollrechtlich zu beachten sind.

Darüber hinaus besucht der Landrat das städtische Arbeitsamt, um so den Zustand des Arbeitsmarktes und die damit in Verbindung stehenden Möglichkeiten in der Stadt Ternopil kennenzulernen. Zudem werden örtliche Unternehmen besucht, mit dem Ziel Kontakte zum hiesigen Mittelstand herzustellen.

Ternopil liegt im Westen der Ukraine zwischen Kiew und der polnischen Grenze. Die Stadt hat 220.000 Einwohner und ist ein wichtiger Transportknotenpunkt vor allem für den Eisenbahnverkehr.