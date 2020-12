Stadt Bautzen stellt Publikumsverkehr ein

Wie die Stadtverwaltung Bautzen mitteilte, werden aller Ämter der Stadtverwaltung Bautzen geschlossen. Zahlreiche Mitarbeiter befinden sich bereits in Quarantäne oder müssen krankheitsbedingt zu Hause bleiben. Damit die Infektionsketten unterbrochen und die Anliegen der Bürger weiter bearbeitet werden können, schließt die Stadtverwaltung ab dem 9. Dezember für den Besucherverkehr. Die Regelung gilt vorerst bis zum 15. Januar 2021.

Unterdessen läuft der Betrieb der Stadtverwaltung regulär weiter. Bürgerinnen und Bürger wenden sich in erster Linie telefonisch an die einzelnen Geschäftsbereiche. Schriftliche Dokumente können per Post oder E-Mail ausgetauscht werden (Anmerkung: Word- und Excel-Dokumente können aus Gründen der Datensicherheit nicht angenommen werden, PDF-Dokumente sind möglich). Als die Stadtverwaltung im Frühjahr coronabedingt schon einmal schließen musste, hatte sich dieses Vorgehen bewährt.

In dringenden Ausnahmefällen können persönliche Termine mit den jeweiligen Ämtern telefonisch vereinbart werden.

Der Bautzener Bürger-Service ist ausschließlich telefonisch oder per E-Mail zu erreichen.

Telefon: 03591 534-0

E-Mail: buergerservice@bautzen.de