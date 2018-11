BC Sachsen 90 Bautzen verteidigt Tabellenführung

Am 3.Spieltag der höchsten Spielklasse in Sachsen, der Sachsenliga, konnte die erste Mannschaft des Bowling-Club Sachsen 90 Bautzen die Tabellenführung verteidigen vor dem Team Play Dresden 1. und den Little Rollers Leipzig 2.

Es wurden von den 7 Spielen 5 Spiele gewonnen und in der Gesamtwertung das zweithöchste Pinergebnis an diesem Spieltag erzielt. Damit wurde man zweitbestes Team an diesem Tag.

Für Bautzen spielten Rene Schnabel, Mario Schuler (beide Schnitt 207 Pins), Florian Schier (190) und Sebastian Trölenberg (180).