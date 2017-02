Führungswechsel bei DEHOGA Dresden

Gerhard Schwabe hat das Zitat von Jean-Jacques Rousseau selbst ausgewählt: „Die Jugend ist die Zeit, Weisheit zu lernen. Das Alter ist die Zeit, sie auszuüben.“ Er verabschiedet sich damit nach fast 20 Jahren als Geschäftsführer des DEHOGA-Regionalverbands Dresden e.V. (der von Meißen bis Görlitz reicht) in den Un-Ruhestand. Symbolisch gab er im Rahmen eines Empfanges in der Dresdner „Bergwirtschaft Wilder Mann“ den Staffelstab weiter an seinen Nachfolger Axel Klein, der das Amt zum 1. März antreten wird.

Der Regionalverbandsvorsitzende Rolf-Dieter Sauer würdigte die Arbeit Schwabes und dankte ihm für seine Arbeit, die in eine Zeit voller Umbrüche in der Beherbergungsbranche fiel. „Der Qualitätsgedanke ist höher als noch vor 20 Jahren. Man muss für die Vermarktung mehr tun als noch Mitte der 90er, die aus heutiger Sicht goldene Zeiten waren.“ Schwabe habe neue Portale geöffnet, als die Zeit des Internets begann, sich sowohl um die Homepage als auch um den Facebook-Auftritt des Dresdner DEHOGA gekümmert. 2010 war sein Schwerpunkt die Nachwuchsförderung, 2011 die regionalen Produkte und ab 2013 die Öffentlichkeitsarbeit. Themen wie Mindestlohn, Lohnentwicklung und Höchstarbeitsgrenzen, schon zu Schwabes Amtszeit ein Dauerthema, werden auch in Zukunft den DEHOGA in Dresden beschäftigen, betonte Sauer. Schwabe selbst bezeichnete seine DEHOGA-Jahre als eine überaus produktive und anregende Zeit und bedankte sich ausdrücklich bei allen Mitgliedern und Partnern für die Zusammenarbeit, ohne die kein Verband funktionieren würde. Der studierte Maler will im Ruhestand nun, so bekannte er bei der Feierstunde, wieder zu seinen Anfängen zurückkehren: „Ich werde wieder tanzen, malen und wandern.“ Mit einer kleinen Einschränkung: „Die Entwicklung unserer Branche werde ich natürlich dennoch weiter aufmerksam verfolgen.“

Schwabes Nachfolger Axel Klein ist staatlich geprüfter Hotelfachwirt. Der 47-Jährige arbeitete nach seiner Ausbildung zum Restaurantfachmann in England, Frankreich und der Schweiz in der Gastronomie sowie der Kettenhotellerie und kann somit auf langjährige Erfahrung national und international zurückgreifen. Nach seinem Studium an der Hotelfachschule Heidelberg war Klein in der Region Dresden unter anderem für Radisson SAS, das Maritim-Hotel mit Internationalem Congresscenter Dresden (ICD) und Schloss Wackerbarth als Vertriebsleiter verantwortlich. Für das Maritim gestaltete Klein die erfolgreiche Markteinführung mit und war im Vorstand des „Dresden Convention Büro“ tätig. „Die regionalen Strukturen im Tourismus sind mir bestens bekannt und als gebürtiger Dresdner fühle ich mich mit der Region eng verbunden“, so der künftige Geschäftsführer. „Ich werde mich mit Leidenschaft und Begeisterung für die Branche einsetzen. Schwerpunkte meiner Arbeit werden die Nachwuchsförderung, die Intensivierung der Mitgliederbetreuung in den Regionen außerhalb von Dresden, die Mitgliedergewinnung sowie eine noch stärkeren Vernetzung aller Leistungspartner sein. Alles stets in enger Kooperation mit dem gewählten Vorstand des Regionalverbandes.“

Foto zeigt v.l.n.r. den in Rente gehenden Gerhard Schwabe, Rolf-Dieter Sauer (Vorsitzender DEHOGA-Regionalverband Dresden) und Axel Klein, ab 1. März 2017 neuer Geschäftsführer des DEHOGA Dresden. Bildquelle: MEDIENKONTOR