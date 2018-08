Kostenlose Reflektoren für einen sicheren Schulweg

Zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 startet Fielmann erneut die Blinki-Aktion. Bereits im elften Jahr in Folge verschenkt der Augenoptiker deutschlandweit an Abc-Schützen Reflektoren in Eulenform. Diese erhöhen die Sicherheit auf dem Schulweg und lassen sich spielerisch in die Verkehrserziehung einbinden. Sichtbarkeit im Straßenverkehr ist für Schulanfängerinnen und Schulanfänger ein zentralesThema. „Die Mädchen und Jungen tragen am besten Kleidung in hellen und leuchtenden Farben, kombiniert mit Sicherheitsreflektoren. Sie sind dann bereits ab einer Entfernung von 140 Metern sichtba“, so Martina Hoffmann aus dem Organisationsteam der Blinki – Aktion bei Fielmann. Gerade im Herbst und Winter ist es wichtig, gut gesehen zu werden: Ein Kind in dunkler Kleidung ohne Reflektoren wird erst in einer Entfernung von 25 Metern wahrgenommen. „Für Autofahrer ist dies viel zu spät, um optimal reagieren zu können“,erläutert die Verkehrsexpertin. Lehrerinnen, Lehrer und Eltern können die Blinkis zum Anlass nehmen, im Unterricht oder Zuhause mit den Kindern auf spielerische Weise über das Thema Verkehrssicherheit zu sprechen. Zudem ist es wichtig, das richtige Verhalten im Straßenverkehr einzuüben. „Wenn es machbar ist, empfehle ich Eltern, mit ihrem Kind den Schulweg regelmäßig zu Fuß zurückzulegen“, so Martina Hoffmann. Weitere Informationen finden Lehrerinnen und Lehrer unter https://www.fielmann.de/service/blinki/

Foto: Fielmann