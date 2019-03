Maskenball & Krimidinner im Barockschloss Rammenau

Nach einem Jahr Pause findet am 30. März, 19:00 – 0:30 Uhr zum fünften Mal der »Maskenball« im Barockschloss Rammenau statt. 2018 musste die Veranstaltung aufgrund von Bauarbeiten im Spiegelsaal pausieren. In den wunderschönen historischen Salons der Beletage des Schlosses sitzen die Gäste des Balles, genießen ein feines Buffet aus der Schlossküche und schwingen im Spiegelsaal zu Live-Musik das Tanzbein. Traditionell spielt die Dresdner Galaband Fridtjof Laubner zum Tanz. Wie immer haben die Kammerzofen des Schlosses auch in diesem Jahr wieder ein unterhaltsames Rahmenprogramm geplant. Historische Gewandungen aber auch neuzeitliche Ballroben sind erwünscht, eine Maske jedoch ist Pflicht.

Die Karten für den Spiegelsaal sind bereits vergriffen, in den historischen Salons gibt es allerdings noch Plätze für den Preis von 65,00 Euro inklusive Buffet.

Ein weiteres Highlight findet am 05. April um 19:00 Uhr wieder auf dem Kavaliershausboden statt. Dann präsentiert das Sonderentertainmentkommando beim musikalisch-kriminellen Dinner das Stück »Das Vermächtnis«: Der Patriarch ist tot. Die Todesursache unklar. Die Witwe ist erschüttert, die Söhne streiten – wie sie es schon immer taten. Heute ist Testamentseröffnung, der Notar nervös. Endlich Klarheit? Wer kriegt was? Wer leitet in Zukunft die Geschicke des Familienbetriebes? Doch plötzlich taucht eine junge Schöne auf und behauptet, ihr gehöre das ganze Geld…

In kleinen Spielpausen serviert das Schlossrestaurant leckere Speisen und sorgt so für kulinarische Genüsse in stilvoller Atmosphäre. Ob man selbst aktiv wird und eine kleine Rolle im Stück übernimmt, oder sich genüsslich zurücklehnt, als würde man einen spannenden Krimi lesen, das bleibt jedem Gast selbst überlassen.

Karten für das Krimidinner gibt es zum Preis von 59,00 Euro inklusive Buffet.

Kartenbestellungen werden telefonisch unter +49 (0) 3594 703559 und im Internet unter www.barockschloss-rammenau.com oder per E-Mail an rammenau@schloesserland-sachsen.de entgegen genommen.