16. SemperOpernball findet nicht statt

Der Dresdner SemperOpernball am 28. Januar 2022 kann nicht stattfinden. Aufgrund der starken coronabedingten Entwicklung wäre es einfalsches Signal, einen Ball mit rund 2.500 Gästen in der Dresdner Semperoperdurchzuführen“, so Hans-Joachim Frey, künstlerischer Leiter desSemperOpernballs.

Dass der Ball nicht stattfinden kann, trifft die Organisatoren in diesemJahr besonders: Noch nie waren sie so früh mit allem fertig, wie in diesemJahr. Die Zusammenarbeit mit der Semperoper und Intendant Peter Theiler warhervorragend. Mit Staatskapelle, Staatsopernchor, Semperoper Ballett understmals sogar mit dem Jungen Ensemble hätte die Oper den Ball maßgeblichgeprägt. Die Moderatorin Nazan Eckes sollte an der Seite von Roland Kaiserdurch den Abend führen. Der peruanische Star-Tenor Juan Diego Flórez wäreaufgetreten und Giovanni Zarrella sollte als Mitternachts-Act für Stimmungsorgen. Die wundervollen neuen Debütantinnenkleider tragen die Handschriftvon Uwe Herrmann, der zum Ball zurückgekehrt ist.

Auch die Übertragung des Balls imMDR war wieder gesichert und es hätte auch den großen Openairball auf demTheaterplatz gegeben.