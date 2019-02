Bowling-Landesmeister der Senioren

Die Landesmeisterschaften der Senioren fanden am vergangenen Wochenende in Chemnitz statt. Dabei wurden an beiden Tagen jeweils 6 Spiele absolviert. In der Altersklasse der Senioren B (60 bis 69 Jahre) holte sich Claus Hofmann vom BC Sachsen 90 Bautzen mit 2517 Pins (Schnitt 209) den 1.Platz vor Gerhard Machner aus Zwickau (2354 Pins) und Volker Stenzel aus Schwarzenberg (2343).

Bei den Senioren A (50 bis 59 Jahre) konnte der Bautzener Mario Schuler seinen kleinen Vorsprung nach dem ersten Tag nicht bis zum Schluß verteidigen und wurde am Ende hinter dem Chemnitzer Jan Lubaß (2661) mit 2547 Pins (Schnitt 212) Zweiter. Auf Rang drei kam der Leipziger Sven Hofmann (2483).

Somit haben sich die Bautzener Claus Hofmann und Mario Schuler für die Deutschen Einzelmeisterschaften in Hamburg qualifiziert.

Bei den Seniorinnen A hat Manuela Schneidereit (BC Funbowl Bautzen) mit dem 4.Platz leider nur knapp die Medaillenränge verpasst.