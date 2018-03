Konzert mit der “Thomas Stelzer Gospel Crew” am Sonntag, den 25.03.2018 um 16 Uhr in der Kirche Großpostwitz, Hauptstraße 1 in 02692 Großpostwitz. Spirituals & Gospelsongs von der achten Chor-CD “Louisiana”

Kartentelefon: (035938) 9823’8 und ‘7

Wir verlosen dazu 2 x 2 Freikarten.

Verlosung Stichwort:Thomas Stelzer Gospel Crew

Einsendeschluß ist der 23.3.2018. Rechtsweg ausgeschlossen. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Viel Erfolg.