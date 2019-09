Ausbau der Neustädter Straße beginnt

Im Auftrag der Stadt Bautzen beginnt am Mittwoch, dem 18. September 2019, der grundhafte Ausbau der Neustädter Straße zwischen dem Anschluss Westtangente (B96) und der Zufahrt Eckenerstraße. Die Maßnahme ist bis zum 31. Oktober 2019 geplant und erfolgt unter Vollsperrung des benannten Bereichs.

Anlieger werden sich auf Umleitungen einstellen müssen. Das betrifft u.a. Bewohner der Herrenteichsiedlung, Kunden der Baumschule Pelz, Besucher des Stadionbereichs und der Kleingartenanlage am Humboldthain sowie Nutzer des Parkplatzes an der Neuschen Promenade. Die Zufahrt zur bzw. von der Westtangente wird nicht möglich sein. Darum werden die Umleitungen in beiden Richtungen über die Neukircher Straße ausgewiesen. Mit Hilfe einiger provisorisch hergestellter Baustraßen bleiben aber alle Ziele erreichbar. Betroffene werden um ihr Verständnis gebeten.

Derzeit führt eine 3 Meter breite Kopfsteinstraße von der Neustädter Straße in Richtung Humboldthain. Die Traglast ist sehr gering, Fußgänger und Radfahrer müssen sich die Fahrbahn mit den Autos teilen. Am Ende der Straße gibt es eine Brücke, die bei Hochwasser in den vergangenen Jahren teils erhebliche Schäden davongetragen hat. Die Unternehmen im Gewerbegebiet prognostizierten ein Aufkommen an Kleintransportern und LKW bis 40 Tonnen. Inklusive der Mitarbeiterfahrzeuge geht man von etwa 1,99 Millionen Fahrbewegungen im Jahr aus. Weder die Brücke, noch die Zufahrtsstraße sind dieser Herausforderung gewachsen.

Die Baumaßnahme teilt sich in mehrere Abschnitte. Zunächst wird an der Neustädter Straße ein Lagerplatz eingerichtet. Dann nimmt man die Neustädter Straße in Angriff. Der Kreuzungswinkel wird etwas flacher. Es entstehen stadtauswärts etwa 100 Meter Fußweg mit Einbindung einer Bushaltestelle. In Richtung Westtangente wird ein Radweg in die vorhandene Kreuzungssituation eingebunden. Entlang der neu zu gestaltenden Trasse entsteht an der Ostseite ein Fußweg, der auch den Zugang in Richtung Kleingartenanlage bzw. Stadion Humboldthain verbessern wird. Genau ab diesem Abzweig ändert sich die Linienführung der Zufahrt. Der Kurvenradius wird geringer und die neue Trasse etwa 5 Meter östlicher gebaut. Das hat den Vorteil, dass der Baumbestand auf der Westseite der bestehenden Straße erhalten bleiben kann und kaum Eingriffe in das Wurzelwerk nötig sind. Am Parkplatz für Betriebsangehörige erreicht die neue Straße dann wieder die alte Trasse.

Ist die Straßenbaumaßnahme abgeschlossen, beginnt der Bau einer neuen Brücke über die Spree. Sie erhält eine 3,50 Meter breite Fahrbahn und einen 2,50 Meter breiten Fußweg auf der einen und einen 1,20 Meter breiten Fußweg auf der anderen Seite. Die Traglast liegt bei 40 Tonnen. Im Gegensatz zur aktuellen Konstruktion erhält das neue Rahmenbauwerk aus Spannbetonteilen eine leichte Krümmung. Das erhöht die Durchlassfähigkeit. Die Spannweite wird 26,50 Meter betragen. An den Enden liegt die Brücke etwa 30 Zentimeter über dem aktuellen Niveau, die vorhandenen Gehr- und Radwege werden entsprechend angeglichen.