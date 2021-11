Wie in anderen sächsischen Städten, gingen auch am Montag Abend in Bautzen bis zu 500 Bürger auf die Straße. Grund sind die erneut verschärften Corona-Vorschriften, welche seit Montag in Sachsen gelten. Die 2G-Regeln greifen massiv ins Leben aller ungeimpften Bürger ein, weil ihnen der Zugang für Bereiche wie Gastronomie, Veranstaltungen im Innenbereich, Klubs, Diskotheken und Großveranstaltungen verwehrt wird. Dies ist nur noch Geimpften und Genesenen möglich.