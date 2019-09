Christian Schramm ist Ehrenbürger von Bautzen

10 Unterzeichner hatte ein parteiübergreifender Antrag, nach dem Herr Christian Schramm als Anerkennung für 25 Jahre Tätigkeit als Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister der Stadt Bautzen, mit der Ehrenbürgerschaft ausgezeichnet werden sollte. Es ist die höchste Auszeichnung, die von den Bautzener Stadträten überhaupt vergeben werden darf. Mit der Ehrung sollten sein jahrzehntelanges und nachhaltiges Engagement für die Stadtentwicklung selbst sowie für die Neugestaltung der freiheitlich demokratischen Grundordnung in unserem Land gewürdigt werden. Im Rahmen einer Feierstunde am 18. September im Bautzener Burgtheater erfolgte nun die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Herrn Christian Schramm. Etwa 150 geladene Gäste wohnten dem Ereignis bei. Der ehemalige Bürgermeister für Wirtschaft, Finanzen, Bildung und Soziales, Herr Michael Böhmer, würdigte in seiner Laudatio Schramms Einsatz für das Gemeinwohl und die Stadt Bautzen.

Für einen sehr emotionalen Moment sorgte ein musikalischer Part im Rahmen der Festveranstaltung. Christian Schramm war immer mit Leib und Seele Musiker, spielte mit Freunden in einer Band. Nach dem Ende seiner Politikerkarriere wollte er die Band gern mal wieder zusammenbringen, leider ergab sich diese Gelegenheit nie. Nun ergriffen die Organisatoren der Festveranstaltung die Initiative und holte Friedemann Böhme, Walter Morlock und Mirko Scholze in den Probenraum. Dort fanden sie in Florian Tilgner, Lukas Wucht und Tobias Gräubig junge Unterstützung. Nach einem kurzen Intro luden sie Christian Schramm ein, gemeinsam einen Titel aus ihrer aktiven Zeit als Musiker zu intonieren. Dann übergaben sie quasi den Staffelstab an die drei jungen Musiker, die den zweiten Teil der Veranstaltung, die Verleihung der „Ratsmedaille der Stadt Bautzen“ an Absolventen Bautzener Schulen, einleiteten.

Christian Schramm wurde am 3. Mai 1952 in Burgstädt geboren, wo er aufwuchs und nach seinem Schulabschluss den Beruf des Spitzendrehers erlernte. Nach dieser Aus-bildung studierte er an der Fachhochschule Moritzburg Religionspädagogik. Das Jahr 1974 stellt für ihn den Beginn seines Wirkens in der Stadt Bautzen dar. In diesem Jahr erhielt er in der Kirchgemeinde Sankt Petri eine Anstellung als Diakon für Jugendarbeit. Dem schloss sich später eine mehrjährige Tätigkeit als Bezirkskatechet in Bautzen an.

Im Jahr 1989 wurde Christian Schramm Gründungsmitglied des hiesigen Neuen Forums. Das Forum hatte sich die Veränderung der DDR zum Ziel gesetzt, da die Gründungsmitglieder u.a. die Kommunikation von Staat und Gesellschaft als gestört ansahen. Die erwähnte Zielrichtung führte dazu, dass das Neue Forum seitens der DDR-Regierung als staatsfeindlich eingestuft und unter die Beobachtung der Staatssicherheit gestellt wurde. Trotz dieser persönlichen Gefahr setzte Christian Schramm sein Wirken in der Bürgerbewegung fort und trug somit maßgeblich an der Neugestaltung der freiheitlich demokratischen Grundordnung in unserem Land bei. Bereits im Jahr 1990 wählten ihn die Bautzener u.a. in Würdigung dieses Engagements mit großer Mehrheit zum Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister. Ein Amt, welches er bis zum Jahr 2015 ohne Unterbrechung bekleiden sollte.

Unter seiner Führung wurde Bautzen in der heutigen Form aufgebaut. Dies betrifft sowohl die städtebauliche Neugestaltung als auch den Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung. Die in Verantwortung der Stadt Bautzen stehenden Gebäude der Alt-stadt wurden mit Hilfe der akquirierten Fördermittel und der entsprechenden Eigen-mittel umfänglich saniert. Das Areal des Kornmarktes erfuhr durch den Abriss des Hochhauses und der alten Schule sowie durch den Neubau des Kornmarkt-Centers eine umfängliche Neugestaltung. In Verbindung mit der Sanierung der Altstadt wurde hier das neue Gesicht der Stadt geprägt.

Von Anbeginn seines Wirkens stellte die Sanierung der Schul- und Kindertagesstättenlandschaft einen Schwerpunkt seiner Arbeit dar. Früher als in anderen Städten und Gemeinden wurde hier ein Sanierungsstand erreicht, der für die Betreuung und Bildung von Kindern und Jugendlichen gute Bedingungen schuf und den Sanierungsrückstand der vorangegangenen Jahrzehnte aufholte.

Wenn eine Stadt umfänglich in die Sanierung von Gebäuden investiert, müssen je-doch zuerst die Grundlagen im Bereich der Wirtschaft geschaffen werden, um dies über entsprechende Steuereinnahmen finanzieren zu können. Insofern bildete der Aufbau der Industriegebiete Bautzen-Salzenforst und Bautzen Nord einen weiteren Arbeitsschwerpunkt für den Oberbürgermeister Christian Schramm. Die erwähnten Industriegebiete wurden ergänzt durch vier Gewerbegebiete bzw. Gewerbeparks innerhalb der Stadt. Somit wurden umfängliche Voraussetzungen geschaffen, dass mehr als 24.000 Arbeitsplätze entstehen konnten und Bautzen folglich in der Region den wichtigsten Bestandteil des Arbeitsmarktes bildet.

Jedoch nicht nur im Bereich der Stadt ist sein Wirken nachhaltig spürbar. Von 2001 bis 2016 nahm Christian Schramm das Amt des Präsidenten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages wahr und vertrat somit die Interessen der Gemeinden gegenüber dem Freistaat und dem Bund. Darüber hinaus setzte er sich in den Funktionen des Präsidenten bzw. des 1. Vizepräsidenten des Deutschen Städte- und Gemeindebund seit 2003 für die Interessen der Gemeinden gegenüber dem Bund und Europa ein.

Das Wirken von Christian Schramm gilt Zeit seines Lebens dem Dienst an der Gesellschaft. In uneigennütziger Art und Weise hat er sich erfolgreich für die Neugestaltung der Stadt Bautzen und für ihre Weiterentwicklung eingesetzt. Dabei ist es ihm gelungen, über die Grenzen unserer Stadt hinaus die Bedeutung und das Ansehen von Bautzen zu vergrößern. Dies stellt eine Lebensleistung, welche mit der Ehren-bürgerschaft der Stadt Bautzen gewürdigt wird.

Foto: Christian Schramm trägt sich in das Buch der Ehrenbürger der Stadt Bautzen ein.