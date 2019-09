Einfach mal alles ausprobieren

Entdecken, mitmachen, begeistern: die 24. modell-hobby-spiel wirdfür vier Tage zum Ort des Selbermachens „Hast du das gesehen?“, „Guck mal, dort drüben!“ oder „Wow, da muss ich hin!“ – in etwaso klingt ein Streifzug über die modell-hobby-spiel. Denn Deutschlands größter Hobbyraum hält an ziemlich jeder Ecke eine andere Überraschung bereit. Und auf 90.000 Quadratmetern Fläche gibt es davon eine ganze Menge. Mehr als 600 Aussteller sorgen vom 3. bis 6.Oktober 2019 auf der Leipziger Messe für Neuheiten, Unterhaltung und Trends in den Bereichen Spiel, Modellsport/-bau, Hobbytechnik und kreatives Gestalten. Immer im Vordergrund steht dabei der Erlebnischarakter. Allein rund 300 Workshops pro Tag laden zum spontanen Mitmachen ein. Highlight in diesem Jahr ist die Premiere einer komplett neuen Themenwelt: dem Funsport Park.

Freestyle gegen die Schwerkraft.

Wer der Überzeugung ist, dass Grenzen nur deshalb bestehen, um sie zu überwinden, ist in der neuen Themenwelt, dem Funsport Park, genau richtig. Ob Einsteiger oder Profisportler, Teilnehmeroder Zuschauer – hier wird das Wort „Limit“ neu definiert. Besucher erleben während Contests und Workshops in den Sportarten BMX, Skateboarding, Scootering und Slacklining, wie pureMuskelkraft in atemberaubende Tricks umgewandelt werden. Mitorganisiert wird das Ausnahmeevent durch das Heizhaus Leipzig. Mit Liebe gemacht. Wesentlich entspannter, aber nicht weniger interessant, geht es im Kreativraum zu. Denn das Doit-yourself-Festival wartet mit abwechslungsreichen Vorführungen moderner Gestaltungstechniken sowie Workshops zum Mitmachen auf die Besucher. Ob Handarbeiten und Basteln, Malen und Zeichnen, Floristik oder einfallsreiche Tortendekoration – der individuellen Schöpferkraft sind keine Grenzen gesetzt. Marktplätze für Home Deko, Hobby- und Künstlerbedarf laden zum Stöbern ein. Wer kein konkretes Ziel hat, lässt sich inspirieren und mitreißen. Ich will doch nur spielenRiesige Spielflächen, unzählige Spielwaren und eine gut sortierte Spielausleihe – alles wartet darauf, ausprobiert zu werden. Die Spielwiese der modell-hobby-spiel verwandelt Messehalle 4 in eine große Erlebnis- und Spielewelt für Kinder, Familien und Spielinteressierte. Hier finden Besucher Klassiker, Neuerscheinungen und Prototypen großer Spielverlage sowie unabhängiger Verleger und Autoren.

Bau keinen Mist, bau Modelle

Waghalsige Flugmanöver, dröhnende Miniboliden, dampfende Modelleisenbahnen und Modelltrucks im Härtetest: Die große Welt der Kleinformate wird zum Mekka der Modellbauenthusiasten. Jeder, der Spaß am Experimentieren hat, eigene Ideen verwirklichen oder sein Können unter Beweis stellen will, findet hier für vier Tage sein Zuhause. Professionelle Vorführungen sowie Einsteiger-Aktionen bringen Interessierten unterschiedliche Themenbereiche näher. Für einen Hingucker sorgt die internationale Anlagenschau für Modellbahnen. Natürlich können Modelle, Bauteile und Zubehör direkt eingekauft werden. Spaß ist vorprogrammiertHightech für’s Zuhause: In der Tekkie Area der modell-hobby-spiel erhalten Tüftler undTechnikbegeisterte Zutritt zu Zukunftsthemen, die immer mehr den Einzug in die heimischen vierWände feiern. Die Angebote reichen von Grundlagenwissen, über den Umgang mit modernenTechnologien wie 3D-Druck und Robotik hin zu interessanten Einblicken aus der Raumfahrt. Technik muss aber nicht immer selbst gebaut sein, sondern kann auch einfach nur Spaß machen. Das zeigen unter anderem Flug- und Fahrschulen für Copter & Co.

Foto: Leipziger Messe – Tom Schulze