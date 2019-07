Erste Einkehrmöglichkeit am Nordstrand eröffnet

Mit dem ersten gastronomischen Angebot am Nordstrand des Berzdorfer Sees haben Besucher an allen zugänglichen Seebereichen eine Möglichkeit zum Einkehren.

Auf der Menükarte der Grillbar „Schlesische Taverne“ stehen neben Getränken sowohl herzhafte als auch süße Speisen – beispielsweise die Hausspezialität Schaschlik, weitere polnische Klassiker Bigos und Piroggen sowie Schweinehaxen mit Schlesischem Kartoffelsalat, überbackene Baguettes, heiße Waffeln mit Früchten und Schlagsahne sowie Eis. An den Freitagen bis Sonntagen möchte Inhaberin Iwona Klos ihren Gästen zusätzlich frischen Fisch servieren. Zudem sind familienfreundliche Veranstaltungen für alle Altersgruppen geplant.

Die aus Polen stammende Iwona Klos lebt zusammen mit ihrem Mann in Görlitz und hat in der Europastadt bereits gastronomische Erfahrungen gesammelt: Gemeinsam betreibt das Paar seit 2014 das Altstadt-Restaurant Gracja. „Mit einer weiteren Wirkungsstätte am Berzdorfer See habe ich schon länger geliebäugelt und suchte nach einem passenden Standort, an dem ich meine Pläne verwirklichen kann“, erklärt Iwona Klos. Durch den Bau der neuen Zufahrtsstraße und der damit erweiterten Infrastruktur ergab sich am Nordstrand diese neue Möglichkeit. Die Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH (EGZ) unterstützte die Gastronomin bei der Standortsuche, stellte den Kontakt zum Strandbetreiber K9 her und begleitete bei der Beantragung aller erforderlichen Genehmigungen. „Wir freuen uns, dass es nun im Norden einen neuen Anlaufpunkt gibt und das Angebot am See zunehmend wächst“, so Eva Wittig, Leiterin Marketing der EGZ.

Innerhalb weniger Wochen baute Slawomir Klos nun zusammen mit Baufachleuten das etwa 35 Quadratmeter große Holzhaus im Fachwerkstil selbst auf. Bereits für Mitte August plant er einen Familientag mit vielen Attraktionen für Kinder und außerdem Tanzveranstaltungen, welche das gesamte Sommererlebnis am Berzdorfer See noch mehr bereichern werden. Der Pachtvertrag für die Schlesische Taverne ist zunächst für diese Saison geschlossen.