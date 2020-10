Halloweenfest im Findlingspark Nochten abgesagt

Aus Sorge um die Gesundheit seiner Besucher sieht sich der Betreiber des Findlingsparks Nochten gezwungen, das traditionelle Halloween-Fest im Findlingspark abzusagen.

Ursprünglich war geplant, die Veranstaltung in einem Festzelt stattfinden lassen. Der beliebte Entertainer Heiko Harig wollte für die Kinder ein lustiges Programm gestalten. Doch wir haben die dramatischen Apelle vernommen, alles zu unterlassen, was das Risiko für die Bevölkerung erhöhen würde und müssen leider akzeptieren, dass man in einem Festzelt mit ca. 500 Besuchern nicht unbedingt alle Abstandsregeln einhalten kann.

Trotzdem ist der Findlingspark natürlich auch am 25. Oktober geöffnet. Seine weitläufigen Anlagen garantieren Erholung an frischer Luft, ohne dass man sich zu nahe kommt. Wenn also die Kinder ihre Halloween-Kostüme an diesem Tag trotzdem gerne in Findlingspark ausprobieren wollen, sind sie herzlich eingeladen. Jedes Kind, das in einem Kostüm erscheint, hat an diesem Tag freien Eintritt und bekommt wie in den anderen Jahren eine süße Kleinigkeit.