Jugendlicher stirbt in Steinbruch

Ein 15-jähriger Jugendlicher, der seit den späten Nachmittagsstunden des Dienstags in einem Steinbruch an der Schöneberger Passstraße in Pielitz gesucht wurde, ist leblos im Wasser gefunden worden. Taucher konnten nach mehrstündiger Suche kurz vor Mitternacht nur noch den Leichnam des Jungen bergen.

Der Jugendliche war ersten Erkenntnissen nach ohne fremden Einfluss rückwärts in den Steinbruch hinabgefallen, nachdem er an einem Seil aus dem Wasser emporgeklettert war. Im Rahmen der Untersuchungen geht die Polizei daher davon aus, dass ein tragischer Unfall zum Tod des Jungen führte. Die Ermittlungen dauern an.