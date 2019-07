Keine Feuer mehr an der Talsperre

Was kann es Schöneres geben, als einen wunderbaren Sommertag am Ufer der Bautzener Talsperre ausklingen zu lassen? Gut gelaunte Leute, ein kühles Getränk, ein Grill, ein Feuerchen, … Zumindest auf das Feuer und den Grill müssen Besucher ab sofort verzichten. Grund ist die anhaltende Trockenheit und die damit verbundene extrem hohe Waldbrandgefahr. Die Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH (BBB) weist darauf hin, dass die beiden Feuerstellen im Bereich der Strandpromenade ab sofort nicht mehr genutzt werden dürfen und diese bis auf weiteres auch nicht mehr mit Feuerholz bestückt werden.

In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass offene Feuer und der Betrieb von Grills außerhalb der Feuerstellen ohnehin verboten sind. Dies gilt nicht nur für die Bereiche entlang der Strandpromenade sondern insbesondere auch für die Flächen zwischen Gesundbrunnen und Campingplatz einschließlich FKK-Bereich. Gerade hier ist die Gefahr um ein vielfaches höher, da große Waldflächen unmittelbar angrenzen. Der Wachdienst an der Talsperre wird in den kommenden Tagen gesondert darauf achten. Er ist angewiesen, auf Verstöße umgehend hinzuweisen und ggf. Maßnahmen einzuleiten.

Gut gelaunte Leute und kühle Getränke bleiben aber weiterhin erlaubt.