KLAMOTTI-jetzt auch in Commerau

Seit über 5 Jahren gibt es bereits die Abgabebörse in Rietschen und jetzt auch in der Nähe von Bautzen. Am 28.02. heißt es, zum ersten mal, in Commerau „Shoppen für Babys erstes Jahr“. Von 17-19 Uhr können werdende Eltern ganz in Ruhe ihre Erstlings-Ausstattung auffüllen. Das Angebot reicht an diesem Abend von Größe 50-92 und ist für jedermann zugänglich, wir verlangen keinen Nachweis der Schwangerschaft. Und einen Tag später findet das KLAMOTTI statt. Von 9-12 Uhr gibt es alles für Kinder und Ladies! Egal welchen Alters! In den Größen 50-176 finden Sie Frühjahrs- bzw. Sommersachen, nach Größen sortiert. Und das alles zu Preisen, die kein Laden bieten kann. Hier werden Verkäufer und Schnäppchenfreundinnen glücklich!

Neben dem Flohmarkt gibt es weitere Stände mit Angeboten für die ganze Familie! An beiden Tagen ist der Eintritt frei!