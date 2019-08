„Landschaft & StillLeben“ in der Carl-Lohse-Galerie

Am Freitag, den 23. August 2019, 19 Uhr, wird die nächste Ausstellung in den Räumen der Carl-Lohse-Galerie Bischofswerda, Dresdner Straße 1, eröffnet. Irene Morgenstern präsentiert bis 13. Oktober 2019 ihre Werke unter dem Motto „Landschaft & StillLeben“. Nach Ausstellungen u.a. im Stadttheater Kamenz, Fortbildungswerk Bischofswerda und Rathaus Königsbrück folgt nun ihre Exposition in der Carl-Lohse-Galerie. Die Laudatio zur Ausstellungseröffnung hält Gottfried Brückner. Für die musikalische Umrahmung sorgt Christian-Leonardo Zack mit seiner Gitarre.